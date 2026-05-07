Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Büyük saklama bankası BNY, Abu Dhabi’de Bitcoin ve Ethereum saklamaya başlıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNY Mellon, Abu Dhabi'de Bitcoin ve Ethereum saklama hizmeti başlatıyor.
  • 🌍 Bu adım, büyük kurumların dijital varlıklara ilgisini bir üst seviyeye taşıyor.
  • 📈 Artık $BTC ve Ethereum, bankacılık sistemiyle daha yakın çalışacak.
  • ⚡️ En önemli nokta: Kripto altyapısı kurumsal yatırımcılara açılıyor.
COINTURK
COINTURK

Dünyanın en büyük saklama bankası konumundaki BNY Mellon, dijital varlık alanında önemli bir adım atmak üzere. Finans sektörüne yakın kaynakların aktardığına göre, BNY Mellon, Abu Dhabi’de kripto para saklama hizmetleri sunmayı planlıyor. Başlangıçta Bitcoin ve Ethereum odaklı bu hizmet, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara erişimini kolaylaştıracak.

İçindekiler
1 Küresel Saklama Devi Dijital Varlıklarda
2 Kurumsal Yatırımcılar İçin Saklama Hizmetinin Önemi
3 Piyasalara Yansıyan Mesaj: Finans ile Kripto Daha Yakın

Küresel Saklama Devi Dijital Varlıklarda

BNY Mellon, yaklaşık 59 trilyon dolarlık sakladığı varlıkla dünyanın en büyük saklama hizmeti sağlayıcısı konumunda. ABD merkezli bu köklü banka, uzun yıllardır geleneksel finans altyapısı ve regüle piyasalar için sunduğu hizmetlerle öne çıkıyor. Son dönemde dijital varlıklara olan kurumsal ilginin artması, sektörün öncü isimlerinden biri olarak BNY Mellon’u yeni fırsatlara yöneltti.

Nisan ve mayıs aylarında dijital varlık piyasası önemli bir büyüme yaşarken, BNY Mellon’un Abu Dhabi hamlesi yalnızca bir bölgesel genişleme olarak görülmüyor. Bankanın bu adımı, geleneksel finans kurumlarının kripto altyapısına adapte olma konusunda daha istekli olduğunu ve yatırımcı talebini dikkate aldığını gösteriyor.

Kurumsal Yatırımcılar İçin Saklama Hizmetinin Önemi

Kripto varlıklarda en önemli yapısal engellerden biri, güvenli ve regüle saklama altyapısının eksikliği olarak öne çıkıyor. Büyük finans kuruluşları, operasyonel güvenlik, uyum standartları ve yasal saklama çözümleri olmadan dijital varlıklara milyarlarca dolarlık fon aktaramıyor. BNY Mellon gibi tanınmış bir kurumun bu alana dahil olması, kurumsal yatırımcılar için önemli bir alternatif yaratıyor.

Sunulacak saklama hizmetleriyle özellikle emeklilik fonları, varlık yönetimi şirketleri ve özel sermaye grupları açısından Bitcoin ve Ethereum’a erişim kolaylaşacak. Bu gelişmenin uzun vadede iki büyük kripto varlık olan Bitcoin ve Ethereum için olumlu sonuçlar yaratması bekleniyor.

Dijital varlıkların son aylarda hızla büyüdüğü bir dönemde, böylesine önemli bir finansal kurumun piyasaya adım atması, sektörün geleneksel bankacılık sistemiyle giderek daha fazla bütünleştiğini gösteriyor.

Piyasalara Yansıyan Mesaj: Finans ile Kripto Daha Yakın

Dünyanın en büyük saklama bankasının kripto varlık alanında yeni bir ofis açıyor olması, piyasadaki “kripto, geleneksel finanstan ayrı bir ekosistem” algısını zayıflatıyor. Artık kripto paraların, finansal sistemin ana unsurlarından biri olarak konumlandığı bir döneme giriliyor.

Kısa vadede piyasada dalgalanmanın sürmesi mümkün görünse de, kurumsal oyuncuların attığı bu tür adımlar, Bitcoin ve Ethereum’un küresel finans sistemine entegrasyonunu hızlandırıyor. Uzun vadede ise yatırımcılar açısından dijital varlıklara olan erişimin daha güvenli ve kolay hale gelmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

American Bitcoin ilk çeyrekte 81,8 milyon dolar zarar açıkladı BTC rezervi 7.021’e yükseldi

Kurumlar kripto yatırımlarında ağırlığı çeşitlendirmeye verdi spekülatif talep geriledi

Bitcoin dominance kasım 2025’ten bu yana en yüksek seviyede: Altcoin piyasası toparlanıyor

Bitcoin 81.359 dolara ulaştıktan sonra kritik destek seviyelerini koruyor

Bitcoin üç ay sonra ilk kez 81 bin doları aştı, savaş endişesi azalınca petrol sert düştü

Bitcoin bugün 82.400 doları gördü, yıl başından bu yana hâlâ negatif seyrediyor

Bitcoin 82.833 dolarda durdu Saylor satış sinyali verdi ETF akışları rekora ulaştı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Arbitrum fiyat tahminlerinde 2026 için 0.31 dolar öne çıktı
Bir Sonraki Yazı American Bitcoin ilk çeyrekte 81,8 milyon dolar zarar açıkladı BTC rezervi 7.021’e yükseldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

American Bitcoin ilk çeyrekte 81,8 milyon dolar zarar açıkladı BTC rezervi 7.021’e yükseldi
BITCOIN (BTC)
Arbitrum fiyat tahminlerinde 2026 için 0.31 dolar öne çıktı
Arbitrium (ARB)
XRP fiyatı 1,43 dolar civarında seyrederken 5 yılın en düşük likiditesi uyarısı geldi
RIPPLE (XRP)
American Bitcoin’in madencilik maliyeti üç ayda %23 azaldı
Kripto Para
Trusted Volumes protokolünde 5,9 milyon dolarlık DeFi saldırısı gerçekleşti
Ethereum (ETH)
Lost your password?