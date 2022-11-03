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Analistten Korkutan Açıklama: “Bitcoin’de Ölüm Kalım Seviyesi!”

Kripto para piyasalarının önde gelen analistinden çarpıcı Bitcoin (BTC) yorumu! Bitcoin'deki "ölüm kalım" seviyesi hangisi?
00:15
3 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen bir kripto para analisti, piyasaların amiral gemisi Bitcoin (BTC) hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!

Bitcoin’de Kritik Seviye

Kıdemli kripto para analisti Cred, Bitcoin’in mevcut konumda 18.000 ila 22.000 dolar arasında bulunan geniş bir aralıkta işlem gördüğünü ve orta noktanın yaklaşık 20.300 dolar olduğunu ileri sürdü. Cred’e göre Bitcoin’in son rallisi, kripto para biriminin fiyatının aralığın orta noktasının üzerine çıkmasına izin verdi. Bununla birlikte Bitcoin’in 20.300 dolar seviyelerinde uzun süre işlem görmesinden endişe duyduğunu belirterek BTC boğalarının dalgalanmayı sürdürmekte zorluk çekebileceğini öne sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’in 20.300 dolar seviyelerinde daha geniş bir zaman aralığı içerisinde takılıp kalmasından endişeliyim. Kripto para birimi hareketinin yavaşlamasını beklemediğim bir alanda işlem görüyor… Genelde bu tür yapılardan pek hoşlanmam.

“Ölüm Kalım Alanı”

Uzman analist Cred’e göre Bitcoin günlük zaman diliminde 20.300 dolar fiyat alanının altında kapanırsa başı büyük belada. Ayrıca Kripto para analisti Bitcoin’in kilit fiyat alanının altına bir düzeltme yaşaması durumunda, son rallinin BTC boğaları için muhtemelen büyük bir tuzak olarak görülebileceğini ve Bitcoin’in piyasa yapısının düşüşe geçebileceğini vurguladı. Cred açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Eğer piyasa 20.200 dolar seviyesinden kapanır ve bu aralık sınırın altında kabul edilirse, kripto para biriminin düşüş hareketinin bir sonraki durağı 18.000 veya 19.000 ABD doları olabilir.

Öte yandan Cred, 18.000 dolarlık aralığın son birkaç ay içerisinde BTC için iyi bir destek sunmasına rağmen kripto para biriminde yaşanacak olası bir düşüş hareketiyle artan satış baskısının, belirtilen seviyede önü alınamaz bir durum oluşturabileceğini öne sürdü. Tanınan isim açıklamalarında şunları söyledi:

Bitcoin uzun bir süre boyunca 18.000 – 19.000 dolar aralığında işlem gördü. Belirttiğim seviyelerde ne kadar zaman harcadığımız göz önüne alındığında… Bitcoin’de yaşanacak yeni bir düşüş hareketinde bu seviyenin sağ çıkacağından emin değilim… 23.000 dolar seviyesi bir ölüm kalım alanı.

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