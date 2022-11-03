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Polygon geçen hafta 0,88 dolarlık önemli bir direnç seviyesini aştıktan sonra grafiklerde yükseliş görünümü sergiledi. Ancak bu yükseliş ivmesi çok uzun sürmedi. MATIC son birkaç gün içinde yükseliş piyasası yapısını bozdu ve muhtemelen grafiklerde daha derin düşüşler gözlemlenebilir. Yakın tarihli bir rapor, Polygon’un dApp’lerine olan ilginin nasıl azaldığını vurguladı. Bu, Polygon’un imzaladığı birçok yeni ortaklığa rağmen gerçekleşti.

Matic Eski Aralığında Devam Ediyor

MATIC, Temmuz ayında oluşturduğu aralıkta işlem görmeye devam etti. Bu aralık 0,72 dolardan 1,02 dolara kadar uzanırken, genel hareket 0,88 dolarda kaldı. Bu seviye birçok kez destek ve direnç olarak hareket etti ve aralığın güvenilirliğini güçlendirdi.

Geçtiğimiz hafta, MATIC 0,88 dolar seviyesini ölçeklendirmeyi ve desteğe çevirmeyi başardı. Bunu yaparken aynı zamanda daha düşük bir zaman dilimi (dört saatlik) yükseliş emir bloğu oluşturdu. Bu alanın güçlü bir destek bölgesi olarak hizmet etmesi bekleniyordu, ancak son birkaç günlük işlemler MATIC ayılarının üstünlüğü ele geçirdiğine işaret etmiş gibi görünüyor. Bu ayılar 12 saatlik seansı 0,88 doların altında kapatmaya zorladılar. Bunu yaparken fiyat yükseliş emir bloğunu kırdı ve piyasa yapısını da düşüşe çevirdi.

Göreceli güç endeksi (RSI), momentumun bir kez daha satıcıların lehine olmaya başladığını göstermek için nötr 50’nin altına geriledi. Dengedeki hacim (OBV) son aylarda nispeten sabit kaldı ve bu da aralığın devam etme olasılığını vurguladı. Destek bölgelerine bakıldığında, 0,72 dolar ve 0,79 dolar seviyelerindeki aralıktan önümüzdeki bir ya da iki hafta içinde yükseliş tepkisi görülebilir.

Ekim Ayında Ağ Büyümesinde Kazanç

Ağ büyüme metriği Ekim ayında tırmanışa geçti ve yatırımcılara bir dizi yüksek dip seviyesi gösterdi. Bu, ağda her gün yeni adresler oluşturulduğunun ve kullanıcı benimsemesinin arttığının bir kanıtıydı. Ayrıca, geliştirme faaliyeti metriği son haftalarda düşüş gösterdi, ancak son üç ay boyunca zirveler ve dipler gördü.

Bu durum MATIC’in olumlu bir yönünü bir kez daha ortaya koydu. Uzun vadeli yatırımcılar bu metriğe bakarak endişelerini bir miktar azaltmış olabilirler ama fiyatın hangi yöne gideceği ve yatırımcıların da nasıl pozisyon alacağı önümüzdeki günlerde daha net bir hal alabilirmiş gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.