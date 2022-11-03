Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Herkesin Gözdesi Altcoin İçin Korkutan Rapor: Düşüş Derinleşebilir!

Herkesin Gözdesi Altcoin İçin Korkutan Rapor: Düşüş Derinleşebilir!

Önde gelen bu altcoin'de yaşanan yüksekiş hareketi önce yatırımcıları sevindirmişti ama sonrasında yaşanan düşüş tedirginlik yaratmış gibi duruyor.
00:30
3 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Polygon geçen hafta 0,88 dolarlık önemli bir direnç seviyesini aştıktan sonra grafiklerde yükseliş görünümü sergiledi. Ancak bu yükseliş ivmesi çok uzun sürmedi. MATIC son birkaç gün içinde yükseliş piyasası yapısını bozdu ve muhtemelen grafiklerde daha derin düşüşler gözlemlenebilir. Yakın tarihli bir rapor, Polygon’un dApp’lerine olan ilginin nasıl azaldığını vurguladı. Bu, Polygon’un imzaladığı birçok yeni ortaklığa rağmen gerçekleşti.

Matic Eski Aralığında Devam Ediyor

MATIC, Temmuz ayında oluşturduğu aralıkta işlem görmeye devam etti. Bu aralık 0,72 dolardan 1,02 dolara kadar uzanırken, genel hareket 0,88 dolarda kaldı. Bu seviye birçok kez destek ve direnç olarak hareket etti ve aralığın güvenilirliğini güçlendirdi.

Geçtiğimiz hafta, MATIC 0,88 dolar seviyesini ölçeklendirmeyi ve desteğe çevirmeyi başardı. Bunu yaparken aynı zamanda daha düşük bir zaman dilimi (dört saatlik) yükseliş emir bloğu oluşturdu. Bu alanın güçlü bir destek bölgesi olarak hizmet etmesi bekleniyordu, ancak son birkaç günlük işlemler MATIC ayılarının üstünlüğü ele geçirdiğine işaret etmiş gibi görünüyor. Bu ayılar 12 saatlik seansı 0,88 doların altında kapatmaya zorladılar. Bunu yaparken fiyat yükseliş emir bloğunu kırdı ve piyasa yapısını da düşüşe çevirdi.

Göreceli güç endeksi (RSI), momentumun bir kez daha satıcıların lehine olmaya başladığını göstermek için nötr 50’nin altına geriledi. Dengedeki hacim (OBV) son aylarda nispeten sabit kaldı ve bu da aralığın devam etme olasılığını vurguladı. Destek bölgelerine bakıldığında, 0,72 dolar ve 0,79 dolar seviyelerindeki aralıktan önümüzdeki bir ya da iki hafta içinde yükseliş tepkisi görülebilir.

Ekim Ayında Ağ Büyümesinde Kazanç

Ağ büyüme metriği Ekim ayında tırmanışa geçti ve yatırımcılara bir dizi yüksek dip seviyesi gösterdi. Bu, ağda her gün yeni adresler oluşturulduğunun ve kullanıcı benimsemesinin arttığının bir kanıtıydı. Ayrıca, geliştirme faaliyeti metriği son haftalarda düşüş gösterdi, ancak son üç ay boyunca zirveler ve dipler gördü.

Bu durum MATIC’in olumlu bir yönünü bir kez daha ortaya koydu. Uzun vadeli yatırımcılar bu metriğe bakarak endişelerini bir miktar azaltmış olabilirler ama fiyatın hangi yöne gideceği ve yatırımcıların da nasıl pozisyon alacağı önümüzdeki günlerde daha net bir hal alabilirmiş gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kripto Paralar Kısa Vadede Nereye Gidecek? Fiyat Tahmini!
Kripto Paralar Kısa Vadede Nereye Gidecek? Fiyat Tahmini!
Santiment Açıkladı: Bu Balina Hareketi Hangi Altcoin’i Etkileyecek!
Santiment Açıkladı: Bu Balina Hareketi Hangi Altcoin’i Etkileyecek!
Terra (LUNA) Yeni Müjdeyi Verdi! LUNA Yorum!
Terra (LUNA) Yeni Müjdeyi Verdi! LUNA Yorum!
Kasım’da Kemerlerinizi Bağlayın! DOGE ve Bu Altcoin Yeni Sürprizler Yapabilir!
Kasım’da Kemerlerinizi Bağlayın! DOGE ve Bu Altcoin Yeni Sürprizler Yapabilir!
Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!
Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!
Render Token Nedir: RNDR Coin Son Durum
Render Token Nedir: RNDR Coin Son Durum
Sinyalleri Çıkan Algoritma: Cardano (ADA) Kasım Sonu Bu Seviyede!
Sinyalleri Çıkan Algoritma: Cardano (ADA) Kasım Sonu Bu Seviyede!
DOGE’u Unutun! Twitter ve Borsalar Bu Altcoin’in Peşinde! Analistten Bomba Tahmin!
DOGE’u Unutun! Twitter ve Borsalar Bu Altcoin’in Peşinde! Analistten Bomba Tahmin!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022