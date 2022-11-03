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Shiba Inu (SHIB), son aylardaki sert düzeltmeler nedeniyle büyük darbe alırken çoğu yatırımcı, 2021’deki mucizenin yeniden gerçekleşmesi için bekliyor.

SHIB, Kasım’da İvme Kaybedecek!

SHIB ekibi, karınca gibi çalışmaya devam ediyor. Özellikle, son günlerde, SHIB, platformdaki geliştiricilerin metavaerse ve merkeziyetsiz finans (DeFi) gibi alanlardaki hamleleri ile toplanma belirtileri gösterdi. Yaptığı doğru tahminler ile gündemde kalmayı başaran CoinMarketCap topluluğu, SHIB fiyatının Kasım’da ivme kaybedeceğini ve ay sonunda 0,00001093 dolara düşeceğini tahmin ediyor. SHIB, an itibariyle 0. 00001163 dolardan işlem görüyor. Bu, Kasım sonuna kadar SHIB fiyatının %8 düşeceği anlamına geliyor. Ankette, an itibariyle 5.133 kişi oy kullandı. Topluluk SHIB’in Aralık sonunda ise 0,00001107 dolardan işlem görmesini bekliyor. Bu da mevcut SHIB fiyatına kıyasla %8.46’lık bir düşüşü temsil ediyor.

SHIB meme coin imajından kurtulmaya çalışırken, birçok yeni proje, ortaklık ve özellikle yakımlar ile yeni rekor seviyelere ulaşmayı hedefliyor. SHIB’deki en büyük endişe kullanım eksikliği ve benimseme oranındaki yavaş ilerlemeydi. Ancak son dönemlerde, SHIB küresel çapta birçok borsa tarafından listelenirken aynı zamanda ödeme seçeneği olarak da tercih ediliyor. SHIB’nin DeFi platformu beklenen ilgiyi göremezken, NFT ve oyun projesi SHIB Eternity büyük ilgi görüyor. Özellikle, SHIB sahiplerinin NFT oluşturma ve ticareti, dijital arazi edinimine ve VR oyunlarına aktif olarak katılmalarını sağlayacak bir Shiba Inu NFT koleksiyonu olan SHIBOSHIS projesi, topluluktan büyük ilgi gördü.

Mevcut Katalizörler: Balinalar ve Yakım!

Ayrıca SHIB, deflasyonist statüye ulaşmak için token yakma mekanizmasını geliştirmeye devam ediyor. Topluluk, SHIB’nin arzını azaltmayı hedeflerken, 410 trilyondan fazla token yakıldı. SHIB ayrıca, iyimserlik ve yükseliş görünümünün bir göstergesi olan balina aktivitesindede artış kaydediyor. WhaleStats tarafından atılan bir tweet, Shiba Inu’nun ilk 1000 Ethereum balinası arasında en çok tutulan token olduğunu ortaya koyuyor.

Büyük projelere rağmen rağmen, SHIB, kullanıcıları DeFi platformu ShibaSwap’a çekemedi. Özellikle, ShibaSwap’ın kilitli toplam değeri (TVL), son haftalarda sabit bir düşüş yaşadı. Haftalarca kırmızıda işlem gören Uzmanlara göre, Fed’in faiz artırımları hala büyük risk teşkil diyor. Bazı analistlere göre, mevcut DOGE rallisi SHIB fiyatını da tetikleyebilir.