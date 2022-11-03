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Fed faiz artırımlarına devam ederken, Bitcoin’in makroekonomik belirsizlik nedeniyle daha fazla ivme kaybetmesi bekleniyor.

Bitcoin Dominance Oranı, Düşüyor!

Kripto para piyasası, Perşembe sabahı giderek daha fazla artan satış baskısına tanık oldu. Toplam piyasa değeri 1,01 trilyon dolara geriledi. Bununla birlikte, 24 saatlik işlem hacmi %42’nin üzerinde artarak 103.1 milyar dolara ulaştı. Bitcoin dominance oranı da düşüş kaydederek %38.67 seviyesine geriledi. BTC fiyatı da son 24 saat içinde yaklaşık %1 düştü ve an itibariyle 20.340 dolardan işlem görüyor. Yatımcılar son dönemde Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) rallilerinden ötürü altcoin’lere odaklanırken, Bitcoin’in hakmiyetinin ivme kaybetmesi anlaşılır bir durum.

Piyasada il Capo of Crypto, olarak bilinen analist Bitcoin’in 21.000 ila 21.500 dolar arasındaki seviyelere ulaştıktan sonra 14.000 dolara çökeceği konusunda uyarıda bulundu. il Capo, bir süredir hem Bitcoin hem de Ethereum hakkında birkaç ilginç analiz yayınladı. Analist ayı piyasasının sert etkileri devam ederken, topluluğu her iki varlık için de düzeltmeler konusunda uyardı. Bitcoin’in fiyat hareketine ilişkin son yorumu, önceki tahminlere uyuyor. Uzman uzun bir süredir BTC‘nin kısa vadede ivme kazanacağını ancak daha sonra satış baskısı nedeniyle tekrar çakılacağını yineledi. Twitter’daki 574.00 takipçisine BTC’nin 21.000 ila 21.500 dolar arasında bölgeye ulaşmasının mümkün olduğunu ancak mevcut ortamda sürdürülemez olduğunu söyledi. BTC en son 2020 Kasım’ında 14.000 doları görmüştü.

Fed Faktörü, Devam Ediyor!

BTC, 21.000 doların üzerindeki seviyelere ulaştığında her zaman direnişle karşılaştı. Örneğin, son rallide 29 Ekim’de Bitcoin bu bölgeye yaklaştı ve 20.600 doların altına düşmeden önce 20.900 doların üzerine çıktı. BTC o zamandan beri art arda üç gün boyunca 20.200 ila 20.800 dolar arasında konsolide oluyor. BTC’nin geleneksel finans ve makroekonomik koşullarla yüksek korelasyonu nedeniyle, analistler 75 baz puanlık bir faiz artışı sonrası, BTC’nin daha da kan kaybedeceğine inanıyor. Uzmanlar ayrıca 8 Kasım’da yapılması planlanan ABD Ara Seçimlerinin de yakından izleyeceğini belirtti.

Bununla birlikte, Fon Piyasası Primi, ETF‘ler de dahil olmak üzere BTC fonları üzerinde düşük bir satın alma baskısı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, yakın zamanda bildirildiği üzere, Cosmos Asset Management, kripto kışının etkileri ve yatırımcı ilgisindeki eksiklik nedeniyle Avustralya’daki BTC ve ETH spot ETF’lerini listeden çıkarma konusunda önemli bir karar verdi.