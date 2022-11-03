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Büyük Çöküş! Nam Salan Analist Uyardı: Popüler Altcoin Değerinin Yarısını Kaybedebilir!

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, önde gelen analistler kripto para piyasasının henüz tehlikeyi atlatmadığına dikkat çekiyor.
12:30
3 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, önde gelen analistler kripto para piyasasının henüz tehlikeyi atlatmadığına dikkat çekiyor.

Ethereum: Kritik Direnç Seviyesi Geçilmeli!

Kripto para piyasasında iI Capo of Crypto olarak bilinen analist, Ethereum (ETH) fiyatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Analite göre, ETH 1.700 dolara ulaşamaz ve konsolide olmaya devam ederse, 700 ila 800 dolar arasında bir seviyeye düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Uzman bu fiyat noktasının önümüzdeki günlerde ETH’nin performansı için çok önemli olduğunu belirterek, lider altcoin’in muhtemelen 1.700 dolarda karşılaşacağı şiddetli direnci vurguladı. Uzmana göre, 1700 dolar, Ethereum için çok önemli bir direnç bölgesi. Başarılı trader, yakın tarihli bir tweet’te, ETH’nin 1.600 dolarlık bölgede karşı karşıya kaldığı  reddin ardından, 700-800 dolar arasına düşme riskinin devam ettiğini bildirdi.

Bir aylık muazzam düşük performansın ardından ETH, Ekim ayının son günlerinde ivme kazanmaya başladı. Ethereum, 1.250 dolara kadar düştükten sonra, tekrar toparlandı ve an itibariyle 1.544 dolardan işlem görüyor. ETH, 29 Ekim’de 1.650 dolar seviyesinde büyük bir dirençle karşılaştı ve düşmeye başladı. Ancak 1.500 dolardaki destek seviyesinin üzerinde kalmayı başardı, ancak iI Capo of Crypto, ETH’de sert düzeltmenin bazı analistlerin beklediğinden daha erken gerçekleşebileceğine inanıyor. ETH, en son 1.700 doların üzerinde işlem gördüğünde  Ağustos ortasıydı.

Analistler Hemfikir!

Öte yandan ETH, Aralık 2020’den bu yana 800 dolara düşmedi. Varlığın bu yıl düştüğü en düşük seviye 900 dolar idi. Bu, II Capo’nun tahmininin, gerçekleşmesi durumunda Ethereum’u bu döngüdeki en düşük fiyat noktasında göreceği anlamına geliyor. Bu arada, DOGE gibi meme coin’lerin yüksek seviyelere çıktığı son  ralli gücünü kaybetmiş görünüyor. Fed’den gelen faiz artırımlarının ardından, kripto para piyasası yine ivme kaybetmeye başladı. Sonuç olarak, birkaç analist  ETH’nin daha fazla  değer kaybedeceğini öngördü, ancak iI Capo’nun tahmin ettiği kadar değil.

Ethereum şu anda, son 24 saatte % 2’lk hafif bir düşüşle, a itibariyle 1.544 dolardan işlem görüyor. ETH geçen hafta değerinin %1,46’sını kaybetti.  ETH türevleri piyasasında uzun pozisyonların hakimiyetine rağmen, ABD Coinbase Premium Endeksi, yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin düşmesi nedeniyle  ETH’nin kurumsal yatırımcında daha az ilgi gördüğünü belirtti.

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