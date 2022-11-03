Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Instagram Haberi Bu Altcoin’in Fiyatını Uçurdu: Yüzde 65 Yükseldi

Instagram Haberi Bu Altcoin’in Fiyatını Uçurdu: Yüzde 65 Yükseldi

Birçok altcoin'de Meta'nın etkisiyle ralli yaşanıyor. Bu altcoin'lerden birisi de Arweave projesinin yerel varlığı AR token.
13:20
3 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birçok altcoin’de Meta‘nın etkisiyle ralli yaşanıyor. Bu altcoin’lerden birisi de Arweave projesinin yerel varlığı AR token oldu. AR token, Meta’nın projenin NFT özelliklerini Instagram’a entegre edeceği haberiyle yönünü yukarı çevirerek son 24 saatte yüzde 65 yükseldi.

AR Token’a Instagram Dopingi

Arweave projesinin AR token‘ı, Meta’nın NFT özelliklerini Instagram’a entegre etmeyi planladığının ortaya çıkmasının ardından yüzde 65 oranında yükseldi. Özellikle Arweave hizmetleri, özelliği yakın zaman önce popüler sosyal ağa eklenen dijital koleksiyonları başka bir deyişle NFT’leri depolamak için kullanılacak.

Öte yandan Instagram, NFT‘lerin doğrudan uygulama içinde alım satımı için bir NFT pazar yeri açmaya hazırlanıyor ve ilk testler şu anda Polygon’un Blockchain’i üzerinde yapılıyor. Meta’da Web3 biriminden sorumlu Stephane Kasriel’e göre, tüm bu yenilikler öncelikle içerik oluşturucuları cezbetmeyi ve çalışmaları üzerinden para kazanmaları sağlamayı amaçlıyor.

549.8 milyon dolar piyasa değeri ile AR token, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 63,37 yükselişle 16,54 dolardan işlem görüyor. Piyasa uzmanları, yatırımcıalrın haberin etkisiyle sert yükselen token’daki yüksek volatilite karşısında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Depolama Token’larının Rallisi

Arweave’in merkeziyetsiz depolama hizmetlerinin Instagram’a entegrasyon edileceği haberi, bu sektördeki projelerin yerel token’larına olan yatırımcı ilgisinin artmasına neden oldu. AR token’ı dışında altyapı ve depolama alanında faaliyet gösteren büyük projelerden Filecoin (FIL) son 24 saatte yüzde 15 artışla gözle görülür bir yükseliş kaydetti.

FIL‘den söz etmişken şu anda gerçekleşmekte olan Filecoin Vakfı‘nın düzenlediği etkinliği de göz ardı etmemek gerekiyor. Etkinlikte Filecoin sanal makinesi de dahil olmak üzere önemli duyuruların yapılacağı beklentisi, kripto paranın fiyatında ek bir artış sağlıyor gibi görünüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, genel olarak depolama token’larının piyasa değeri yüzde 11,7 artışla 4.57 milyar dolara yükseldi. Bu kategorideki projelerin token’larının işlem hacmi de 24 saatte yüzde 191 gibi oldukça dikkat çekici bir boyutta artmış durumda.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kripto Paralar Kısa Vadede Nereye Gidecek? Fiyat Tahmini!
Kripto Paralar Kısa Vadede Nereye Gidecek? Fiyat Tahmini!
Santiment Açıkladı: Bu Balina Hareketi Hangi Altcoin’i Etkileyecek!
Santiment Açıkladı: Bu Balina Hareketi Hangi Altcoin’i Etkileyecek!
Terra (LUNA) Yeni Müjdeyi Verdi! LUNA Yorum!
Terra (LUNA) Yeni Müjdeyi Verdi! LUNA Yorum!
Kasım’da Kemerlerinizi Bağlayın! DOGE ve Bu Altcoin Yeni Sürprizler Yapabilir!
Kasım’da Kemerlerinizi Bağlayın! DOGE ve Bu Altcoin Yeni Sürprizler Yapabilir!
Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!
Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!
Render Token Nedir: RNDR Coin Son Durum
Render Token Nedir: RNDR Coin Son Durum
Sinyalleri Çıkan Algoritma: Cardano (ADA) Kasım Sonu Bu Seviyede!
Sinyalleri Çıkan Algoritma: Cardano (ADA) Kasım Sonu Bu Seviyede!
DOGE’u Unutun! Twitter ve Borsalar Bu Altcoin’in Peşinde! Analistten Bomba Tahmin!
DOGE’u Unutun! Twitter ve Borsalar Bu Altcoin’in Peşinde! Analistten Bomba Tahmin!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022