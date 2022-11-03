Birçok altcoin'de Meta'nın etkisiyle ralli yaşanıyor. Bu altcoin'lerden birisi de Arweave projesinin yerel varlığı AR token.

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Birçok altcoin’de Meta‘nın etkisiyle ralli yaşanıyor. Bu altcoin’lerden birisi de Arweave projesinin yerel varlığı AR token oldu. AR token, Meta’nın projenin NFT özelliklerini Instagram’a entegre edeceği haberiyle yönünü yukarı çevirerek son 24 saatte yüzde 65 yükseldi.

AR Token’a Instagram Dopingi

Arweave projesinin AR token‘ı, Meta’nın NFT özelliklerini Instagram’a entegre etmeyi planladığının ortaya çıkmasının ardından yüzde 65 oranında yükseldi. Özellikle Arweave hizmetleri, özelliği yakın zaman önce popüler sosyal ağa eklenen dijital koleksiyonları başka bir deyişle NFT’leri depolamak için kullanılacak.

Öte yandan Instagram, NFT‘lerin doğrudan uygulama içinde alım satımı için bir NFT pazar yeri açmaya hazırlanıyor ve ilk testler şu anda Polygon’un Blockchain’i üzerinde yapılıyor. Meta’da Web3 biriminden sorumlu Stephane Kasriel’e göre, tüm bu yenilikler öncelikle içerik oluşturucuları cezbetmeyi ve çalışmaları üzerinden para kazanmaları sağlamayı amaçlıyor.

549.8 milyon dolar piyasa değeri ile AR token, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 63,37 yükselişle 16,54 dolardan işlem görüyor. Piyasa uzmanları, yatırımcıalrın haberin etkisiyle sert yükselen token’daki yüksek volatilite karşısında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Depolama Token’larının Rallisi

Arweave’in merkeziyetsiz depolama hizmetlerinin Instagram’a entegrasyon edileceği haberi, bu sektördeki projelerin yerel token’larına olan yatırımcı ilgisinin artmasına neden oldu. AR token’ı dışında altyapı ve depolama alanında faaliyet gösteren büyük projelerden Filecoin (FIL) son 24 saatte yüzde 15 artışla gözle görülür bir yükseliş kaydetti.

FIL‘den söz etmişken şu anda gerçekleşmekte olan Filecoin Vakfı‘nın düzenlediği etkinliği de göz ardı etmemek gerekiyor. Etkinlikte Filecoin sanal makinesi de dahil olmak üzere önemli duyuruların yapılacağı beklentisi, kripto paranın fiyatında ek bir artış sağlıyor gibi görünüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, genel olarak depolama token’larının piyasa değeri yüzde 11,7 artışla 4.57 milyar dolara yükseldi. Bu kategorideki projelerin token’larının işlem hacmi de 24 saatte yüzde 191 gibi oldukça dikkat çekici bir boyutta artmış durumda.