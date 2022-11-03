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Dikkat! 7 Sinyalinden 6’sı Çıkan Metrikten Yeni Bitcoin (BTC) Sinyali!

Zincir üstü (on-chain) analiz şirketi Glassnode'un sağladığı verilere göre, satıcı davranışları makroda fiyatın dibe vurmak üzere olduğunu gösteriyor.
15:30
3 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) satıcıları yeteri kadar kapitüle olmamış olabilirler ancak bu eğilim ayı piyasalarının sonunun yaklaştığına işaret eden tipik bir gösterge olarak kabul ediliyor. Zincir üstü (on-chain) analiz şirketi Glassnode’un sağladığı verilere göre, satıcı davranışları makroda fiyatın dibe vurmak üzere olduğunu gösteriyor.

Analist: Satıcıların Tükenmiş Olması Dip İşareti

Glassnode, Bitcoin’deki mevcut ayı piyasasının sonuna gelindiğinin son ipucu olarak ağın şu anda düşük volatilite ve yüksek zincir üstü kayıplarıyla karşı karşıya olduğu sarsıcı bir fırtınadan geçtiğini bildirdi. Son bir aydaki volatilite ve zincir üstü işlemlerdeki kârlılık üzerinden hesaplanan Bitcoin Satıcı Yorgunluğu Sabiti metriği, şu anda fiyatın dip seviyede olduğu veya dibe oldukça yakın olduğuna işaret ediyor.

Bitcoin Satıcı Yorgunluğu Sabiti metriğinin bu tür düşük seviyelere gerilemesi nadir olarak görülür ve geçmişte yalnızca yedi kez görüldü. Bunlardan altısında  BTC fiyatının yukarı yönlü hareketlilik oldu. Bu da Bitcoin’in yakında düşüş trendinden çıkarak yükselebileceği anlamına geliyor. Glassnode, “Bitcoin Satıcı Yorgunluğu Sabiti Kasım 2018’den bu yana görülen en düşük değeri kaydetti” değerlendirmesinde bulundu.

Yakından takip edilen zincir üstü analisti Checkmate, verilerin ayı piyasaları için tipik olduğunu ve bu seviyelerin fiyatın dibe yakın olduğunda görüldüğünü belirtti.

Bitcoin Satıcı Yorgunluğu Sabiti metriği, ilk olarak ARK Invest ve popüler Puell Multiple göstergesinin mucidi David Puell tarafından oluşturulmuş bir metriktir. ARK analisti Yassine Elmandjra geçen yıl kaleme aldığı bir makalede metrik için “Aşağıda gösterilen Satıcı Yorgunluğu Sabiti, kârdaki toplam Bitcoin arzının yüzdesinin son 30 gündeki volatilitesiyle çarpımıdır. Bu metrik, iki faktörün aynı hizada olup olmadığını ölçer. Spesifik olarak, düşük volatilite ve yüksek zarar kombinasyonu, teslimiyet, kayıtsız kalma ve Bitcoin fiyatının dibe vurduğu ile ilgilidir.” notunu düşmüştü.

Sevinmek için Henüz Erken

Harcanmamış İşlem Çıktıları’na (UTXOs) ilişkin ek veriler yine de zincir üstünde zararına taşınan mevcut BTC seviyesinin geçmişteki ayı piyasası dipleriyle eşleşmediğini ortaya koyuyor. Bu da Bitcoin‘de yükseliş beklemek için henüz erken olduğu anlamına geliyor.

Verilerin mevcut olduğu en son tarih olan 29 Ekim 2022 itibariyle, UTXO’ların yüzde 75’i kârda. Bu oran, kârlılığın yüzde 50’nin çok altına düştüğü 2018’in sonlarına kıyasla oldukça yüksek.

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