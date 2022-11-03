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Dogecoin (DOGE) manşetleri süslemeye devam ederken, Twitter ve Musk etkisinden nemalanan bu altcoin rallisini sürdürebilir.

Twitter, Mask Network’ü (MASK) Ekleyebilir!

Elon Musk’ın Twitter’da Dogecoin (DOGE), BNB ve Mask Network‘e (MASK) ödeme desteği ekleyeceği yönündeki spekülasyonlar artmaya devam ediyor. İlginç bir şekilde, birkaç kripto borsası MASK’ı listelediğini duyurdu. Kripto borsalarından gelen duyurular ve son bir haftada devasa oranda fiyat artışı kaydeden MASK, yatırımcıların odak noktası oldu. Kripto topluluğu, Twitter’a eklenebilecek kripto paraların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Dogecoin hayranı Elon Musk, Dogecoin’i (DOGE) Twitter’a entegre edeceğini ima etti. Sonuç olarak, Dogecoin fiyatı bir haftada %130’un üzerinde fırladı. Binance CEO’su “CZ” ayrıca Twitter’daki ödemeler için BNB desteğini ima etti.

Ayrıca Binance, Binance Bluebird Index kalıcı sözleşmelerini (BLUEBIRDUSDT sürekli sözleşmeleri) başlattığını duyurdu. Kripto para fiyat endeksi, BNB, Dogecoin (DOGE) ve MASK dahil olmak üzere önde gelen kripto para birimlerini takip ediyor. Birçok kişi, Elon Musk’ın 2 altcoin’i Twitter’da ödeme desteği için ekleme olasılığının yüksek olduğuna inanıyor. Kripto borsası FTX, Mask Network’u (MASK) spot ve kalıcı vadeli işlemlerini listelediğini duyurdu. OKX ve Bybit, da MASK’ı listelediklerini duyurdu. Bu arada MoonXBT, CoinEx ve XT gibi diğer kripto borsaları da MASK’ı listeledi.

MASK, Kasım’da Bu Seviyeye Ulaşabilir!

Mask Network, kullanıcıların Web3’ten Facebook ve Twitter gibi sosyal medyaya gizlilik ve kullanım alanları getirmesinin yanı sıra kripto para göndermelerini sağlıyor. Fiyatının bir haftada yaklaşık %450 artmasıyla Mask Network büyük ilgi gördü. Bir hafta önce MASK fiyatı 0,1 dolardan işlem görüyordu, şimdi 5,5 doların üzerinde işlem görüyor. MASK fiyatı son 24 saatte %50’nin üzerinde artışla an itibariyle 5.63 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, işlem hacmi bir günde %85’in üzerine çıktı.

Invezz analistlerinden Charles Thou’ya göre işler yolunda giderse MASK Kasım sonunda değerini ikiye katlayarak 10 dolara ulaşabilir. Uzmanlara göre, mevcut hype ortamı sayesinde DOGE ve MaSK rallileri bir süre daha devam edebilir. Fed’in faiz artırımı, küresel ekonomideki belirsizlik ve SEC baskısı kripto paraların önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.