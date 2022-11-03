Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   DOGE’u Unutun! Twitter ve Borsalar Bu Altcoin’in Peşinde! Analistten Bomba Tahmin!

DOGE’u Unutun! Twitter ve Borsalar Bu Altcoin’in Peşinde! Analistten Bomba Tahmin!

Dogecoin (DOGE) manşetleri süslemeye devam ederken, Twitter ve Musk etkisinden nemalanan bu altcoin rallisini sürdürebilir. 
16:00
3 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE) manşetleri süslemeye devam ederken, Twitter ve Musk etkisinden nemalanan bu altcoin rallisini sürdürebilir.

Twitter, Mask Network’ü (MASK) Ekleyebilir!

Elon Musk’ın Twitter’da Dogecoin (DOGE), BNB ve Mask Network‘e (MASK) ödeme desteği  ekleyeceği yönündeki spekülasyonlar artmaya devam ediyor. İlginç bir şekilde, birkaç kripto borsası MASK’ı listelediğini duyurdu. Kripto borsalarından gelen duyurular ve son bir haftada  devasa oranda fiyat artışı kaydeden  MASK, yatırımcıların odak noktası oldu.   Kripto topluluğu, Twitter’a eklenebilecek kripto paraların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Dogecoin hayranı Elon Musk, Dogecoin’i (DOGE) Twitter’a entegre edeceğini ima etti. Sonuç olarak, Dogecoin fiyatı bir haftada %130’un üzerinde fırladı. Binance CEO’su “CZ” ayrıca Twitter’daki ödemeler için BNB desteğini ima etti.

Ayrıca Binance, Binance Bluebird Index kalıcı sözleşmelerini (BLUEBIRDUSDT sürekli sözleşmeleri) başlattığını duyurdu. Kripto para fiyat endeksi, BNB, Dogecoin (DOGE) ve MASK dahil olmak üzere önde gelen kripto para birimlerini takip ediyor. Birçok kişi, Elon Musk’ın 2 altcoin’i Twitter’da ödeme desteği için ekleme olasılığının yüksek olduğuna inanıyor. Kripto borsası FTX, Mask Network’u (MASK) spot ve kalıcı vadeli işlemlerini listelediğini duyurdu. OKX ve Bybit, da MASK’ı listelediklerini duyurdu. Bu arada MoonXBT, CoinEx ve XT gibi diğer kripto borsaları da MASK’ı listeledi.

MASK, Kasım’da Bu Seviyeye Ulaşabilir!

Mask Network, kullanıcıların Web3’ten Facebook ve Twitter gibi sosyal medyaya gizlilik ve kullanım alanları getirmesinin yanı sıra kripto para göndermelerini sağlıyor. Fiyatının bir haftada yaklaşık %450 artmasıyla Mask Network büyük ilgi gördü. Bir hafta önce MASK fiyatı 0,1 dolardan işlem görüyordu, şimdi 5,5 doların üzerinde işlem görüyor. MASK fiyatı son 24 saatte %50’nin üzerinde artışla an itibariyle 5.63 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, işlem hacmi bir günde %85’in üzerine çıktı.

Invezz analistlerinden Charles Thou’ya göre işler yolunda giderse MASK Kasım sonunda değerini ikiye katlayarak 10 dolara ulaşabilir. Uzmanlara göre, mevcut hype ortamı sayesinde DOGE ve MaSK rallileri bir süre daha devam edebilir. Fed’in faiz artırımı, küresel ekonomideki belirsizlik ve SEC baskısı kripto paraların önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kripto Paralar Kısa Vadede Nereye Gidecek? Fiyat Tahmini!
Kripto Paralar Kısa Vadede Nereye Gidecek? Fiyat Tahmini!
Santiment Açıkladı: Bu Balina Hareketi Hangi Altcoin’i Etkileyecek!
Santiment Açıkladı: Bu Balina Hareketi Hangi Altcoin’i Etkileyecek!
Terra (LUNA) Yeni Müjdeyi Verdi! LUNA Yorum!
Terra (LUNA) Yeni Müjdeyi Verdi! LUNA Yorum!
Kasım’da Kemerlerinizi Bağlayın! DOGE ve Bu Altcoin Yeni Sürprizler Yapabilir!
Kasım’da Kemerlerinizi Bağlayın! DOGE ve Bu Altcoin Yeni Sürprizler Yapabilir!
Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!
Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!
Render Token Nedir: RNDR Coin Son Durum
Render Token Nedir: RNDR Coin Son Durum
Sinyalleri Çıkan Algoritma: Cardano (ADA) Kasım Sonu Bu Seviyede!
Sinyalleri Çıkan Algoritma: Cardano (ADA) Kasım Sonu Bu Seviyede!
Yatırımcılar Kripto Para Borsalarına Bu Altcoin’lerden Yığıyor! Neler Oluyor?
Yatırımcılar Kripto Para Borsalarına Bu Altcoin’lerden Yığıyor! Neler Oluyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022