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Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilmiş dağıtık bir GPU oluşturma ağı olan Render, son zamanlarda yatırımcılar arasında popüler hale gelmiş durumda. Bu noktada Render platformunun kripto para birimi olan RNDR grafiklerinin de son günlerde ilgi çekici bir seyir izlediği görülüyor.

Render Token Nedir?

2009 yılında OTOY INC. CEO’su Jules Urbach tarafından tasarlanan ve 2017 yılında piyasaya sürülen RNDR, aynı yılın Ekim ayında ilk halka açık token satışını gerçekleştirdi. Ana şirket OTOY tarafından desteklenen RNDR ekibi, dünyanın her yerinden ekip üyeleriyle birlikte Los Angeles merkezli olarak karşımıza çıkıyor.

Bir yardımcı program tokenı olan RNDR, ağdaki sanatçılar tarafından GPU sağlayıcılarından GPU hesaplama gücü alışverişi yapmak için kullanılan bir token olarak tanımlanıyor ve ERC-20 tabanlı olarak kullanıcılara sunuluyor.

Render platformu ise GPU hesaplama gücüne ihtiyaç duyan sanatçıları ve stüdyoları GPU’larını kiralamak isteyen madencilik ortaklarıyla birleştirmeyi amaçlayan, Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilmiş dağıtık bir GPU oluşturma ağı olarak tanımlanabilir.

RNDR Coin Alınır Mı?

Aslında “herhangi bir kripto para birimi alınır mı?” sorusunun yanıtını yatırımcı kendi kendine ve yaptığı araştırmalar sonucunda vermeli. Çünkü projenin sundukları, gerçek dünya kullanım durumları, fiyat grafikleri, yol haritası ve daha önce imza atılan başarılar bu kararları oldukça yakından etkiliyor.

RNDR coin’e geldiğimizde ise son 24 saat içinde tüm piyasa ile birlikte bir geri çekilme yaşadığı görülüyor. Son 24 saat içinde yüzde 2,6 oranında düşüş yaşayan RNDR, yazının kaleme alındığı sırada 0,74 dolardan işlem görüyor.

191,1 milyon dolar piyasa değeri ile kripto para birimleri arasında 149. sırada bulunan RNDR, tüm zamanların en yüksek seviyesini 21 Kasım 2021 tarihinde 8,76 dolar ile gördü. Dolayısıyla şu anda RNDR’nin ATH seviyesinin %91 altında işlem gördüğü ifade edilebilir.

Son zamanlarda GPU kiralamanın popüler hale gelmesi ve bu durumun kripto para birimleri ve blockchain ile birleşmesi yatırımcıların ve kullanıcıların giderek daha çok dikkatini çekiyor. Analistlere ve uzman isimlere göre ise Render gibi platformlar ve dolayısıyla RNDR gibi token’lar orta ve uzun vadede dikkatleri üzerine çekebilir.