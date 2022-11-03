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Bitcoin Öngörüleri Çıkan Analist 38.000 Dolar için Tarih Verdi!

Kripto para analisti Dave the Wave, geçmiş yıllara ait veriler ışığında güvenilir bir göstergenin en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için yükseliş sinyali vermeye başladığını söyledi.
18:30
3 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021’in Mayıs ayında yaşanan Bitcoin (BTC) çöküşünü öncesinde haber vermesiyle yakından takip edilmeye başlanan kripto para analisti Dave the Wave, geçmiş yıllara ait veriler ışığında güvenilir bir göstergenin en büyük kripto para için yükseliş sinyali vermeye başladığını söyledi.

“Bitcoin Ayı Piyasasından Çıktı”

Anonim kripto para analisti Dave the Wave, 129 binden fazla Twitter takipçisine hareketli ortalama yakınsama ıraksama göstergesinin (MACD) Bitcoin’in aylar süren ayı piyasasından çıktığını gösterdiğini iddia ederek, “Ve işte bayanlar ve baylar, aylık MACD‘de bir momentum ve önemli değişim. Kesinlik garantisi yok, ancak geçmiş veriler göz önüne alındığında makroda Bitcoin’in geri dönüşünün kesinlikle güçlü bir göstergesi.” dedi.

MACD, bir varlığın iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren ve yatırımcılar tarafından geri dönüşleri belirlemek için kullanılan trend tabanlı bir momentum göstergesidir. Bu yazının hazırlandığı sırada Bitcoin, ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) yeni bir başka büyük faiz artışına gittiği günde 20 bin 800 dolara yükselmesinden 24 saatten daha kısa süre içerisinde düşerek 20 bin 95 dolardan işlem görüyor.

Dave the Wave, ayrıca logaritmik büyüme eğrisine (LGC) işaret ederek BTC için 20 bin 600 dolar aralığında bir dip oluştuğunu ya da oluşmakta olduğunu belirtti. Analist, LGC’nin 2018’den bu yana güvenilir öngörüler suna konusunda kendini  kanıtladığını söyleyerek şunları belirtti:

Daha kısa vadeli haftalık grafikteki momentum da aylık grafiği destekliyor. Eğrileri 2018’den bu yana hedefte olan LGC modelini de hesaba kattığımızda, bir dip oluşumu/oluşturulması için makul bir argüman elde etmiş oluruz.

“Yatırım Yapmak için Doğru Zaman”

Analist, Bitcoin hakkındaki söylentilerin son boğa piyasası düzeyinde olmadığını, ancak bunun yatırım yapmak için doğru zamana işaret ettiğini belirterek, “Hype’ı hatırlıyor musunuz? Karşıt bakış açısıyla bakıldığında, şimdi hype tükendi ve bu satın almanın tam zamanı.” demek.

Analist, BTC’nin logaritmik büyüme eğrisinde bir sonraki seviyeye sıçraması halinde en büyük kripto paranın önümüzdeki yılın Ağustos ayında 38 bin dolara ulaşacağını öngörüyor.

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