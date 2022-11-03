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Avukat Açıkladı! Ripple (XRP) Davasını Kim Kazanır?

Davada Ripple tarafını destekleyen önemli gelişmelere bir yenisi daha eklendi. XRP yatırımcıları heyecanla sonucu bekliyor.
19:30
3 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para tarihinin en önemli davalarından biri Ripple davasıdır ve sonuçları tüm endüstriyi etkileyecek. Kripto paraların kayıtsız menkul kıymet suçlamasıyla karşı karşıya kalması an meselesi. Nitekim Ripple daha şimdiden birçok şirketi (FTX, Binance) kayıtsız menkul kıymet satışı konusunda soruşturuyor. Eğer Ripple bir zafer elde edebilirse bu koca bir endüstriyi olumlu etkileyecek. Peki Ripple davasını kim kazanır?

Ripple Davasını Kim Kazanır?

Kripto hukuk uzmanı Jeremy Hogan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple’a açtığı davada sunulan amicus özetlerinin SEC’in pozisyonuna zarar verdiğini söylüyor. Hogan, piyasa düzenleyicisinin XRP’nin kayıt dışı bir menkul kıymet olduğu iddiasıyla Ripple‘a karşı açtığı davada “mahkeme dostu” yorumlarının Ripple cephesinin elini güçlendirdiğine inanıyor.

“Bu amicus özetlerine baktığınızda gördüğünüz şeylerden biri, bazı kısımların Ripple için boşlukları doldurduğu ve bazı kısımların SEC’in argümanında yeni delikler açtığıdır.”

Birkaç gün önce amicus özetlerinin ne olduğu, hangi şirketlerin Ripple’ı destekler yorumlar paylaştığını açıklamıştık. Avukata göre bu adım Ripple’ın davayı kazanma ihtimalini önemli ölçüde artırdı.

Ripple Davası Son Durum

Dijital varlık ödeme uygulaması SpendTheBits tarafından sunulan bir amicus brief örneğini kullanan Hogan, bu özetin XRP’yi yerel kripto para birimi olarak kullanan bir blockchain olan XRP Ledger‘ın merkezi olmadığını kanıtladığını söylüyor.

“Bu özet bana birkaç şeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Birincisi, XRP Ledger’ı herkes kullanabilir ve XRP, onu kullanmak için bir anahtarınız olması gibi bir şeydir. Dahası, Ripple XRP Ledger’ı kimin kullandığını bile kontrol edemiyor ve bu da kulağa oldukça merkezi olmayan bir yapı gibi geliyor. Açık kaynaklı yazılıma daha çok benziyor… Yargın blockchain hakkında veya merkeziyetsizlik konusunda yeterince bilgi sahibi olmayabilir ancak bu özetin anlattığı şeyin kesinlikle bir menkul kıymete benzemediğini biliyor.”

Havale firması I-Remit tarafından sunulan bir amicus brief’ten alıntı yapan kripto hukuk uzmanı, XRP yatırımcılarının ana motivasyonunun fiyat veya spekülasyon olmadığını söylüyor.

“SEC’in, herhangi birinin XRP satın almasının temel nedeninin sadece fiyat spekülasyonu yapmak olduğu yönündeki iddiasına karşı I-Remit tarafından yapılan yoruma bakın. I-Remit ve günlük olarak sınır ötesi fon transferi için XRP kullanan sayısız benzer şirket, I-Remit’in XRP’yi spekülasyon yapmak için kullanmadığının ve XRP’yi doğal değerinin zaman içinde artması beklenen bir yatırım olarak görmediğinin canlı kanıtıdır.”

XRP’nin gerçek hayattaki kullanımı hakkında konuşan gerçek bir şirket ve bu konuda paylaştığı yorum son derece kıymetli. Bu dava bütün bir kripto endüstrisinin Ripple tarafında olduğu ve onu desteklediği bir yere evriliyor. Avukat son olarak şunları söyledi;

Blockchain topluluğundan gelen bu ilgi ve destek miktarı iyi ve güzel bir şey. Ve bu davanın SEC’in zorbalığına karşı bir tür toplanma çığlığı ve odak noktası haline gelmesinden memnunum.”

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