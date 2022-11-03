LUNA halen inançlı yatırımcılara sahip ancak son hamlenin de fiyata ciddi bir katkı sağlaması beklenmiyor.

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Kripto para piyasalarında 40 milyar dolar silen Terra (LUNA) son hamlesini kısa süre önce yaptı. Birçok yatırımcı LUNA’dan umudunu kesmiş olsa da spekülatif fiyat hareketleri azınlığın umudunu diri tutuyor. Peki LUNA cephesindeki son gelişme neydi? LUNA yatırımcılarını ilerleyen günlerde neler bekliyor? Son LUNA haberleri, fiyat beklentileri ve daha fazlası.

Terra (LUNA) Haberleri

İflasıyla tüm kripto endüstrisini olumsuz etkileyen blockchain platformu Terra, geliştiricilerin Terra blockchainde NFT basmaları için YouTube’da adım adım bir öğretici yayınladı. Firma, mümkün olduğunca çok sayıda geliştiricinin Terra üzerinde aktif olmasını hedefliyor. Bu arada, Terra (LUNA) fiyatı son 24 saat içinde %3’ün üzerinde yükseldi ve fiyat şu anda 2,40 dolardan işlem görüyor. Sorun şu ki platformun kurucusu Do Kwon halen kaçak durumda ve LUNA en büyük sorununu henüz çözmüş gibi görünmüyor.

Terra, bugün attığı bir tweet ile geliştiricilerin Terra ağında kolayca NFT basabileceklerini ve bunun için bir eğitim videosu hazırlandıklarını söyledi. Amaç ağdaki aktiviteyi artırmak ve daha fazla kullanıcının LUNA ile işlem yapmasını sağlamaktır. Yeni adım adım YouTube eğitimi, geliştiricilere Terra’da NFT’leri başlatmaları için rehberlik ediyor. Ayrıca indirme talimatları ve kod görselleştirmeleri de içeriyor. Bu ilk geliştirici eğitimlerinden biridir ve önümüzdeki aylarda daha fazla geliştirici eğitimi yüklenecek.

LUNA Geleceği Var Mı?

Firma Terra’nın Geliştirici Portalında açık kaynaklı araçlara, kılavuzlara, öğreticilere ve daha fazlasına erişim sunmayı hedefliyor. Kısa bir süre önce Terra Rebels, Terra Classic (LUNC) topluluğunu Terra Classic ağının tüm yönleri hakkında eğitmek için benzer bir yaklaşımla resmi YouTube kanalını başlattı. Terra Classic Revival Roadmap’in arkasındaki grup, doğrulayıcı olmak için gerekenler hakkında bir eğitim yayınladı. Bu hareket gerçekten de Terra Classic doğrulayıcı sayılarının artmasına yardımcı oldu.

Ancak LUNA için gelecek pek parlak görünmüyor. Do Kwon Güney Koreli savcılardan saklanmaya devam ediyor. Başka bir yere taşınmadan önce Dubai’ye indiği tespit edildi. Ancak yine de iflas kralı bugün “garip bir şekilde, bu son birkaç hafta hayatımın en yaratıcı dönemlerinden biri oldu” dedi. Yeni projeler üzerinde çalıştığını iddia eden Kwon, LUNA mağdurlarının öfkesini çekmeye devam ediyor.

Do Kwon şu anda The Terra Expedition üzerinde çalışıyor.