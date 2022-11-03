Do Kwon artık kaçak bir göçmen ve suçları listesine yeni bir şey daha eklendi. İşte detaylar.

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Terra’nın iflası tüm kripto para piyasalarının yüz milyarlarca dolar değer kaybetmesine neden oldu. Daha da kötüsü 40 milyar dolarlık LUNA ekosistemi çöktü ve tokenin fiyatı sıfıra gitti. Do Kwon her yerde aranıyor, hatta mağdurlar bir ekip bile oluşturdu. Soruşturmayla ilgili bir son dakika bilgisi ulaştı. Bu oldukça önemli.

Terra (LUNA) Davası

Savcılık, CEO Kwon’un Terra’nın piyasa fiyatını manipüle ettiğini gösteren kanıtlar elde etti. Kwon’un pasaportu bugün itibariyle geçersiz kılındı ​​ve şu anda Avrupa’da olduğu tespit edildi. TerraUSD algoritması Terra ile UST arasındaki ilişkiyle 1 dolarlık fiyat sabitinin korunması hedefi üzerine kurgulandı. İddia makamı bu reklamın ‘kurgu’ olduğunu iddia ediyor. Algoritmadan bağımsız olarak, Terra’nın, fiyatı belirli bir hedef fiyata ‘yapay olarak’ taşıdığı tespit edildi. Hisse senetleri açısından, bir tür fiyat manipülasyonudur.

Fiyat manipülasyonuna delil olarak savcılık CEO Kwon ile bir çalışan arasındaki gizli mesajlara ulaştı. Savcılık yetkilisi şunları söyledi;

“Ayrıntıları açıklayamam, ancak CEO Kwon’un özel olarak fiyat manipülasyonu talimatı verdiği bir konuşmaya ulaştık”.

FatMan şunları söyledi;

“Koreli savcılar, Do Kwon ile LUNA’nın piyasa fiyatını manipüle etmek için emir verdiği bir çalışan arasında özel bir görüşme elde etti. Ayrıca, şu anda Avrupa’da yasadışı bir göçmen olarak ikamet ettiğini de doğruladılar.”

Terra Geleceği

Türk kripto para yatırımcıları yüksek riskli varlıklara aşık, en azından bir kısmı bu tarz spekülatif varlıklara yoğun ilgi gösteriyor. LUNA bu tür tokenlerin başında sayılabilir. Yöneticisi kaçak, ekosistemi çökmüş, fiyatı erimiş bir kripto paraya yatırım yapmanın tek bir açıklaması olabilir. Potansiyel spekülatif fiyat hareketleri. Ancak LUNA artık yolun sonuna yaklaşıyor. Bu merkezi blockchain’in üst düzey yöneticileri fiyat manipülasyonu dahil birçok şeyler suçlanıyor. Merkezi bir blockchain beyin takımı olmadan uzun süre ayakta kalamaz.

Eğer LUNA popüler bir meme tokene dönüşmeyecekse uzun vadede yatırımcılar ciddi miktarda zararla karşı karşıya kalabilir. Bazı korkuyu satın aldığınızı düşünürken aslında iflası satın alıyor olabilirsiniz. Hadi buna bir örnek verelim. Mayıs ayında LUNA fiyatı 20 doların altına düştüğü için yüz binlerce dolar verip tek haneli fiyattan LUNA alanlar? Bu kesinlikle iflası satın alanlara bir örnektir. Elbette kendi risk analizinizi yaparak kararlarınızı kendi başınıza almalısınız.