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Chiliz (CHZ) Teknik Analiz: Boğa Koşusu Başlıyor Mu?

Kripto para piyasalarının popüler token'larından biri olan Chiliz'de (CHZ) son durum ne? Altcoin olası bir boğa koşusuna mı hazırlanıyor?
22:54
3 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler altcoinlerden biri olan Chiliz’in (CHZ) fiyatı, alçalan bir direnç çizgisinden ayrılarak yukarı yönlü hareketini doğruladı. Kısa vadede kripto para biriminin fiyat artışı hızlanacak mı?

Chiliz’de Destek Bölge

CHZ fiyatı 23 Eylül tarihinde 0.28 dolara ulaştığından beri azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Yaşanan gerileme 13 Ekim tarihinde etkisini arttırarak kripto para biriminin 0.16 dolara kadar düşmesine sebep oldu. Fiyat gerçekleşen minimum seviyenin ardından bir sıçrama yaşayarak uzun bir fitil oluşturdu. Ayrıca bu hareket ile altcoin, 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesini doğruladığı belirtiliyor. 21 Ekim’de ise Chiliz fiyatı azalan direnç çizgisinden ayrıldı. Kırılma halen devam ediyor ve kripto para birimi 3 Kasım’da son birkaç ayın en yüksek seviyesi olan 0,25 dolara ulaştı.

Bununla birlikte Chiliz’in fiyatında yaşanan artışın günlük göreceli güç endeksi (RSI) tarafından da desteklendiği belirtiliyor. RSI düşüş eğilimi çizgisinden ayrılarak mevcut konumda 50 seviyelerinde. Sonuç olarak uzmanların en olası Chiliz fiyat tahmini, 0,22 dolarlık alanın destek olarak doğrulanması ve ardından yukarı yönlü hareketinin devam etmesi gerektiği yönünde.

Yükseliş Sürecek Mi?

Fiyat hareketiyle uyumlu olarak, dalga sayısı da yükselişte. Yukarıda özetlenen yapı ve yükseliş hareketi nedeniyle, CHZ fiyatı uzun vadeli beş dalga yukarı hareketinin üçüncü dalgasında göründüğü belirtiliyor. Üçüncü dalga uzar ve 1,61 oranına ulaşırsa, bu 0,46 dolar gibi yüksek bir seviyeye yol açabilir. Bu nedenle hem göstergelerden hem de dalga sayısından gelen teknik analiz okumaları kripto para biriminin bir yükseliş eğiliminde olabileceği yönünde. Varsayımın aksine Chiliz 0,19 dolarlık birinci dalganın altına bir düşüş, CHZ fiyatındaki olası yükseliş tahminini geçersiz kılabilir.

Öte yandan Federal Rezerv (FED) faiz artırımı kararına devam etti. Dün yapılan açıklamalara göre Fed 75 bp bir faiz artırımı daha gerçekleştirdi. Gerçekleşen artış önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarına nasıl yansıyacak henüz bilinmiyor.

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