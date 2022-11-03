Kripto para dünyasının çöküşündeki en büyük etmenlerden birisi olarak kabul edilen Terra'nın (Luna) aranan CEO'su Do Kwon açıklama yaptı.

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Bu hafta Terra geliştiricileri, tartışmalı platformun kurucu ortağı Do Kwon’un dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmak üzere aranmasına rağmen, bir zamanlar güçlü olan ağı yeniden diriltmek için yeni bir fikir sundu.

Terra Expedition olarak tanımlanan plan, Terra ağı ilk başlatıldığında kurulan geliştirici madencilik programı ve geliştirici uyum programının güncellenmiş bir versiyonu olarak tanımlandı. Bu güncellenmiş plan, ekosistem genelinde teşvikleri daha iyi hizalamak amacıyla geliştiricileri cezbetmeye, kullanıcıları kendisine çekmeye ve daha geniş likiditeyi teşvik etmeye odaklanmakta.

Do Kwon’un Teklif Üzerine Görüşleri

Ancak bugün itibariyle, Do Kwon, devam eden yönetişim tartışmasına bizzat kendisi cevap vererek önerinin boşuna olduğunu belirtti. Toplumu daha iyi bir alternatif düşünmeye ya da en azından hiçbir şey yapmamaya çağırdı.

Merhaba, ben Do. Keşif önerisinin topluluk havuzu için vasatın altında bir harcama olduğuna inanıyorum ve topluluğu daha iyi alternatifleri (hiçbir şey yapmamak dahil) değerlendirmeye çağırıyorum.

Uzun bir yazıda birkaç açıklama yaptı, bunlardan biri güven, çünkü geliştiriciler zorlayıcı bir neden olmadıkça Terra’da yeni bir şeyler inşaa etmek konusunda isteksiz olabilirler. Önerinin neden işe yaramayacağını düşündüğünün nedenlerini kategorik olarak özetledi. Hatta topluluk havuzunun nasıl kullanılması gerektiğine dair çeşitli fikirler önerdi.

Üç ana odak noktası Interchain İttifakları, Project Feather ve Interchain Station & Finder oldu. Daha sonra ise açıklamalarına şöyle devam etti:

Güvenlik giriş maliyetlerini çözerek ve kullanıcı parçalanmasını sonuca ulaştırarak, çok çeşitli kullanım durumları için akıllı sözleşmeler başlatmak yerine blok zincirleri başlatmanın daha çekici olacağını düşünüyorum.

Project Feather Nihayet Açıklandı

Gönderisindeki en önemli çıkarım, Do tarafından bir süredir alay konusu olan Project Feather’dı. Proje, blok zincirlerini başlatmayı “bir tüy kadar kolay” hale getirmeyi amaçlıyor, çünkü başlatmak ve L1 hala çok zaman ve para gerektiriyor. Feather, bunu akıllı bir sözleşme dağıtmak kadar basit hale getirmek istiyor.

Orijinal teklif, toplam LUNA arzının %9,5’inin TVL’ye dayalı olarak dağıtılmasını öneriyordu, ancak Terra ekosisteminin mevcut durumu göz önüne alındığında, TVL tabanlı tahsis esas olarak birkaç protokole fayda sağlayacak ve Terra ekosistemini başlatmak için amaçlanan etkiye sahip olmayacaktı. Teklifin onaylanabilmesi için LUNA token’larına bağlı oyların çoğunluğunun alınması gerekiyor.