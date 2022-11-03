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  •   Yüzde 358 Oranında Artış Yaşayan Altcoine Analistten Çarpıcı Açıklama!

Yüzde 358 Oranında Artış Yaşayan Altcoine Analistten Çarpıcı Açıklama!

Kıdemli bir kripto para analisti Bitcoin (BTC) ve yüzde 358 oranında fiyat artışı yaşayan altcoinle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu!
23:55
3 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında nam salan bir uzman analist, Bitcoin (BTC) hakkındaki görüşünü güncelleyerek, fiyatında ciddi artış yaşanan Mask Network’ü (MASK) ele alıyor.

Bitcoin Görüşü

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen bir kıdemli analist Twitter üzerinden 186.300 takipçisine, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in 20.000 dolarlık fiyat seviyesine yeniden gerilemesi ve uzun bir süre işlem görmesi durumda ciddi olumsuzlukları oluşabileceğini öne sürdü. Ayrıca analist dört saatlik zaman diliminde kritik üstel hareketli ortalamadaki (EMA) desteğe dayanarak, 21.000 dolarlık fiyat seviyesine yakın olan hareketin yalnızca bir sapma olduğunu belirtti. Tanınan isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kısa vadede işler kötü görünüyor, bir sonraki seviye olarak 20.000 doları görebiliriz. 20.000 dolar hem yatırımcılar için psikolojik bir seviye hem de 4 saatlik EMA. Fiyat belirtilen alanda biraz daha uzun süre işlem görmeye devam ederse, son yükselişin sadece bir sapma olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca fiyat bu aralıktan düşmeye devam edebilir.

MASK’a Dikkat!

Analist Bitcoin’in ardından geçtiğimiz hafta fiyatında ciddi artış gösteren MASK’a dönüyor. Yazı kaleme alındığında MASK son yedi gün içerisinde %358 oranında bir artışla 5.51 dolardan işlem görüyor. Kıdemli analist yaşanan artışı değerlendiremediğini ancak token’ın haftalık en yüksek seviyesinin önemli direnç olduğunu ve fiyatta bir geri çekilme yaşanabileceğini iddia etti. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Yükselişi yakalayamadım ama kripto para piyasalarında her zaman fırsatların olduğuna dair güzel bir örnek. Birkaç gün içinde 4 katı fiyat, gerçekten inanılmaz. Ancak buradan satın almayacağımı, geri çekilmeyi bekleyeceğimi söyleyebilirim. Bir haftalık seviye direnç görevi görmeli.

Bir hafta içerisinde yüzde 358 artış sağlayan kripto para birimi MASK, Web3 özelliklerini Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına taşımayı amaçlayan bir proje. Fiyat artışı, kripto para devi Binance’in Twitter’a 500 milyon dolar yatırım yapmasından kısa bir süre sonra Binance Coin (BNB) ve Dogecoin (DOGE) fiyatlarıyla birlikte MASK fiyatlarını takip eden yeni bir Bluebird endeksini duyurmasının ardından yükseldi.

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