Belki de tüm zamanların en az şaşırtıcı rallilerinden birinde, Dogecoin (DOGE), Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı alması ile birlikte %100'den fazla arttı. ABD'li yatırım şirketi The Motley Fool analistlerinden Michael Byren'ye göre popüler altcoin bu süreçte DOGE'den çok daha iyi bir yatırım tercihi.

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Belki de tüm zamanların en az şaşırtıcı rallilerinden birinde, Dogecoin (DOGE), Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı alması ile birlikte %100’den fazla arttı. ABD’li yatırım şirketi The Motley Fool analistlerinden Michael Byren’ye göre popüler altcoin bu süreçte DOGE’den çok daha iyi bir yatırım tercihi.

BNB: Twitter ve Musk Etkisi!

Dünyanın en zengin adamı sosyal medya platformunu uzun bir yasal sürecin ardından devraldı. Musk’ın DOGE’yi Twitter’a entegre etmesi bekleniyor. Ancak analiste göre Twitter’ın geleceğinde daha merkezi bir rol oynayabilecek çok daha büyük bir altcoin var. Geçen hafta yaklaşık %20 artan Binance Coin (BNB) uzun vadede daha güvenilir bir yatırım olabilir. Hacim olarak dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’in yerel token’ı konumunda olması ve 52 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile dördüncü en büyük kripto para olması BNB‘nin meme coin’lerden saha istikrarlı bir proje olduğunu kanıtlıyor. Elon Musk’ın Dogecoin’e olan desteği iyi bilinse de, “CZ” olarak bilinen Binance CEO’su Changpeng Zhao ile olan ilişkisi de son zamanlarda yoğunlaştı.

CZ, Binance‘in Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasına 500 milyon dolar yatırım yaparak, bunu kanıtladı. Bu, Binance’i anlaşmadaki dördüncü en büyük yatırımcı yapıyor. BNB’nin de Twitter’a entegre edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Dogecoin Twitter’da bir ödeme aracı haline gelirse, BNB’nin burada da bir rol oynaması muhtemel görünüyor. Ayrıca Binance, Twitter’a bir dizi önlemle yardımcı olmaya çalışacak. CZ, Binance’in Twitter’ın botlarla savaşmasına yardım etmeye hazır bir mühendis ekibine sahip olduğunu ve Twitter’ın web3 dünyasına girmesine yardımcı olmak için çalışacağını söylüyor. Borsa sözcüsü Bloomberg’e “Binance, blockchain teknolojisi ve kripto paraların Twitter’a yardımcı olabileceği yollara odaklanmak ve Elon Musk’ın vizyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olabilecek planlar ve stratejiler üzerinde aktif olarak beyin fırtınası yapmak için dahili bir ekip oluşturuyor” dedi.

Neden BNB? İşte 3 Temel Faktör!

Binance Coin, Twitter mevzusunun da ötesinde Dogecoin’den daha fazla işleve sahip. Örneğin, Dogecoin enflasyonist ve neredeyse sonsuz arza sahipken, BNB deflasyonist bir yapıya sahip. Binance, her çeyrekte büyük oranda BNB yakıyor. Binance daha önce BNB yakmak için borsa gelirinin %20’sini kullanmayı taahhüt etmişti. Kısa süre önce Binance, 21. çeyrek yakımını tamamlayarak 547 milyon dolar değerinde BNB yaktı. Binance, dolaşımdaki arzdan BNB’nin %50’si kaldırılana kadar bu üç ayda bir yakımlara devam edeceğini söyledi.

Dogecoin, Twitter’ın geleceğinde çok iyi bir rol oynayabilirken, deflasyonist doğasına ve dünyanın en büyük kripto borsasındaki merkezi rolüne dayanarak BNB’nin uzun vadede daha istikrarlı kazançlar getirmesi muhtemel görünüyor. Binance büyümeye devam ettikçe, BNB de ivme kazanmaya devam edecek. Elon Musk ve Twitter ile derinleşen bağlarda bu süreçte ilginç bir katalizör olabilir. Sonuç olarakBNB, Binance ekosistemindeki merkezi rolü, Binance’in Twitter hissesi ve BNB’nin Dogecoin’e kıyasla üstün tokenomikleri sayesinde uzun vadeli daha iyi bir yatırım tercihi.