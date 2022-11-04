Piyasalarda fiyatlarında yaşanana artışlar ile gündeme bomba gibi düşen Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu'de (SHIB) yükselişin sonuna gelindi mi?

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Milyarder yatırımcı Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından fiyatında patlama yaşanan Dogecoin (DOGE) ve sıkı rakibi Shiba Inu’de (SHIB) son durum ne? Yükseliş ivmesi sona mı erdi?

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin’in fiyatı Mayıs 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,738 dolara ulaştığından bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düşmüştü. Aşağı yönlü hareket Haziran 2022’de kripto para biriminin 0,049 dolar seviyesine kadar gerilemesine neden oldu.

Yaşanan düşüş ivmesinin ardından Dogecoin’in fiyatı bir çift dip modeli yarattığı belirtiliyor. Model ayrıca haftalık göreceli güç endeksi (RSI) ile birleşti. 27 Ekim’de DOGE fiyatı alçalan direnç çizgisinden çıktı. Fiyatta yaşanan patlama sırasında hat 539 gündür aynı yerindeydi. Bu tür uzun vadeli yapılardan ayrılmalar, bir trendin tersine döndüğünün göstergesi olabilir. Ayrıca RSI, kendi düşüş eğilimi çizgisinden ayrıldı.

Sonuç olarak DOGE’nin haftalık fiyat tahmininin yukarı yönlü olduğu belirtiliyor. Artış oranını hızlandırmak adına kripto para birimi 0.15 dolarlık alanının üzerinde haftalık bir kapanış yapması gerekebilir. Ayrıca altı saatlik grafiğin bir geri çekilme olasılığını desteklediği öne sürüldü.

Shiba Inu (SHIB)

SHIB fiyatı 25 Ekim tarihinde alçalan bir takozdan çıktı ve dört gün sonra 0.000015 dolara ulaştı. Ancak SHIB fiyatı, 0.618 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından reddedildi ve o zamandan beri düşüyor. Ayrıca meme token’ın fiyatın da son 24 saat içerisinde yaşanan değer kaybı düşüş eğilimini gösteren bir mum çubuğu oluşturdu. Mevcut konumda SHIB, 0.000012 dolarlık alanını destek olarak doğrulamaya çalışabilir. Bölge artış öncesinde bir direnç görevi görüyordu.

Altcoinde yukarı yönlü hareket devam ederse, 0.000021 dolarda küçük direnç ve 0.000027 dolarda büyük direnç oluşabilir. Belirtilen ikinci hedefe yönelik bir fiyat artışı DOGE’ye benzer şekilde %130 oranında bir artış anlamına gelebilir. Öte yandan 0.000012 dolarlık destek alanının altında bir günlük kapanış, SHIB adına varsayılan yükseliş fiyat tahminini geçersiz kılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.