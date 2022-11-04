Ünlü milyarder Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya devi Twitter'dan Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler için üzücü haber geldi.

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Ünlü milyarder Elon Musk‘ın bir hafta önce 44 milyar dolara satın aldığı Twitter’da büyük değişimler olmaya devam ediyor. Yönetiminin başına Musk’ın geçtiği Twitter’da çalışanlarının yüzde 50’sinine işten çıkaracağı, mavi tike sahip onaylı hesaplardan aylık 8 dolar ücret alınması, Vine’ın yeniden başlatılması gibi birçok değişiklik, yenilik söz konusu. Öte yandan Twitter‘ın Web3 tabanlı kripto cüzdanı geliştirme planlarını rafa kaldırdığı iddia edildi.

Kripto Cüzdanı Planlarını Duraklattı

Sosyal medya platformlarının yeni özelliklerini sızdırmasıyla bilinen ve Twitter’da 140 binden fazla takipçisi bulunan mühendis Jane Wong, Ekim ayında Twitter’ın Web3 tabanlı bir kripto cüzdanı prototipi üzerinde çalıştığını belirtmişti. Wong, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Twitter, kripto para yatırma ve çekme özelliklerini destekleyen bir cüzdan prototipi üzerinde çalışıyor” ifadelerine yer vermişti. Nasıl bir kaynaktan bu bilgiyi elde ettiğini belirtmeyen Wong’un, paylaştığı bilgilere açık kaynaklı kodlardan ulaştığı düşünülmüştü. Nitekim Wong’un iddiasını doğrulayan birtakım gelişmeler yaşanmış, Twitter’ın kripto cüzdanı için beklemeye geçilmişti.

Wong’un iddiası kripto topluluğunun heyecanlandırmış olsa da Platformer’dan konuya ilişkin üzücü bir haber geldi. İddiaya göre Twitter, Web3 tabanlı kripto cüzdanı geliştirme planlarını duraklatarak rafa kaldırdı.

Twitter ve Web3

Twitter’ın bir kripto cüzdanı geliştirme planı Web3 alanında yapacağı ilk gelişme değil. Sosyal medya platformu geçtiğimiz sene Eylül ayında kripto paralarla bahşiş özelliğini başlattı. Bunun yanında, Twitter Blue’nun uzun süredir üstünde çalıştığı NFT profil resimlerinin işleyişe geçti. Şu an için bölgelere göre kullanılabilirliği değişse de kullanıcılar eğer bir NFT cüzdanınız varsa onu Twitter profil fotoğrafına bağlayabiliyor ve NFT’lerini profil fotoğrafı olarak sergileyebiliyorlar.

Gerçekleştirilen gelişmelere bakıldığında Twitter’ın Web3 tabanlı bir kripto cüzdanı geliştiriyor olması şaşırtıcı olmasa da onu geliştirmeyi duraklatmış olması şaşırtıcı duruyor.