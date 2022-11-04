Terraform Labs CEO’su Do Kwon kendi Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada yakında nerede olduğunu açıklayacağını ifade etti.

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Terraform Labs CEO’su Do Kwon kendi Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada biraz alaycı bir tavırla yakında nerede olduğunu açıklayacağını ifade etti. Bilindiği gibi Güney Koreli savcılar, bu yıl Terra stablecoin’in çöküşüyle ilgili olarak Kwon ve diğer beş Terra ortağı için tutuklama emri çıkardı. Interpol, altı kişi için de kırmızı bülten yayınladı ve küresel hukuk kurumlarından onları bulmalarını ve geçici olarak tutuklamalarını istedi.

Do Kwon Nerede?

Kwon, Cuma sabahı erken saatlerde Twitter’da nerede olacağını yakında açıklayacağını “Bunu açıklamak için yakında bir buluşma/konferans düzenleyeceğim. Dünyanın dört bir yanındaki polisler hoş geldiniz” sözleri ile dile getirdi. Buna ek olarak Kwon yaptığı bir başka paylaşımda ise Güney Koreli savcılara gözdağı verir gibi açıklamalarda bulundu. Kwon “Vergi mükelleflerine yalan söyleyenler de VIP olarak davetli, uçak biletleriniz bile ödenecek. Cesaretiniz varsa ortaya çıkın” ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak Kwon’un bu açıklamaları, Kore medyasının yerel savcılara atıfta bulunarak Singapur’dan Avrupa’daki bir ülkeye taşındığını söylediği haberlerinden kısa bir süre sonra geldi. Haberlere göre, Güney Koreli yetkililer tarafından da soruşturma altında olan eski Terra Araştırma Başkanı Nicholas Platias, anavatanı Yunanistan’a döndü. Ayrıca yapılan açıklamalara göre savcıların Kwon’un Avrupa’da hangi ülkede olduğunu bildikleri de reddedildi.

Manipülasyon mu Var?

Güney Kore’nin Seul Güney Bölge Savcılık Ofisi savcısı Choi Sung-kook savcıların Do Kwon’un bir Terraform Labs çalışanına Terra stablecoin’in ve Luna Classic’in (LUNC) piyasa fiyatını manipüle etmesini söyleyen özel mesajlarını aldıklarını doğruladı. Bu haber ilk olarak Güney Kore yerel medyası tarafından bildirildi.

Öte yandan Güney Kore’nin Kwon’a yönelttiği suçlamalar arasında dolandırıcılık ve Sermaye Piyasası Yasası’nın, doruk noktasında 60 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olan ve yüz binlerce yatırımcının zarar gördüğü Terra stablecoin’in Mayıs ayındaki çöküşü yer alıyor.