Ayı piyasası devam ederken, zor günler geçiren kripto para borsaları ve şirketler bir sonraki boğa piyaası için gün sayıyor.

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Ayı piyasası devam ederken, zor günler geçiren kripto para borsaları ve şirketler bir sonraki boğa piyaası için gün sayıyor.

Crypto.com, Ribbon Finance’ı (RBN) Listeledi!

Singapur merkezli kripto para borsası Crypto.com, düşük piyasa değeri olan ve az bilinen merkeziyetsiz finans (DeFi) tabanlı bir altcoin’i listeleyeceğini açıkladı. Borsanın müşterileri artık kullanıcıların kripto yapılı ürünlere erişmesine yardımcı olmayı amaçlayan ve DeFi protokolleri paketi olan Ribbon Finance’in (RBN) yerel token’ını satın alabilir. RBN, an itibariyle 0,34 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 179. sırada bulunan altcoini son 24 saatte %3,5’ten ve son yedi günde %9’dan fazla düştü. Ayrıca, Ekim 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5.54 dolardn %93’ten fazla düşüş kaydetti. Projenin web sitesine göre, Ribbon Finance türevleri, kredileri ve zincir üstü opsiyon değişimini birleştiriyor.

ABD’nin önde gelen kripto para borsası Coinbase, geçen yılın sonlarında RNB için alım satım hizmetleri sundu. Şubat ayında borsa, Coinbase Custody soğuk depolama aracılığıyla altcoin için saklama hizmetleri de sunmaya başladı. Crypto.com, son aylarda kamuoyunda olumsuz gelişmelerle karşı karşıya kalmasına rağmen, platformundaki kripto para listesini genişletmeye devam ediyor. Ad Age dergisinin Ekim ayında yayınladığı bir rapor, borsanın tahminen %30-40 personeli olan 2.000’den fazla çalışanı işten çıkardığını belirtti. Bu sayı, Haziran başında Crypto.com CEO’su Kris Marszalek tarafından yapılan tahminden çok daha büyüktü. Marszalek, o sırada Twitter’da borsanın 260 kişiyi veya şirketin çalışanlarının yaklaşık %5’ini işten çıkardığını söylemişti.

Borsa, Büyümeye Devam Ediyor!

Küresel çapta yükselen kripto kaşıtlığına rağmen, borsalar yayılmacı politikasına devam ediyor. Lisans ve düzenleyici engellerini kademeli olarak aşan isimler, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yeni pazarlar arıyor. Singapur merkezli borsa Crypto com Dubai’de tam lisans alma sürecinde önemli bir adım atmıştı.

En büyük hacme sahip ilk 10 kripto para borsası arasında yer alan Crypto com, Asya ve ABD’den sonra gözünü Orta Doğu’nun finans merkezi olan Dubai’ye dikti! Crypto com, son zamanlarda sektöre karşı destekleyici tutumunyla ön plana çıkan Dubai’de geçici kripto para lisansı almayı başarmıştı. Ayı piyasasına rağmen, borsanın yayılmacı politikası devam ediyor.