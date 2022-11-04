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Bugün son dakika olarak duyurduğumuz Fed açıklamalarının ardından Bitcoin fiyat 21.200 doları aştı. Yazı hazırlandığı sıra BTC 21.213 dolarda bulunuyordu. Yatırımcılar heyecanla artık dibin geride kalmış olmasını bekliyor. Peki kripto paralarda düşüş artık bitti mi? Kripto para yatırımcılarını bundan sonra ne bekliyor?

Altcoinler Yükseliyor

Kripto paraların kümülatif değeri uzun bir aranın ardından 1,056 trilyon dolar seviyesini aştı. Bitcoin hakimiyeti %38,4 seviyesinde ve dolar endeksi 111’e yeniden düştü. İlk 50 kripto para arasında günün yıldızı OKB oldu. Popüler altcoin %30’a yakın artışla 21 dolara ulaştı. Bitcoin fiyatındaki son yatay yürüyüş aslında bir bayrak formasyonuna yanıt veriyordu. Teorik olarak, bu formasyon yükseliş momentumunu yenilemek için bunun gibi kısa bir süre sunuyor. BTC fiyatı, 75 baz puanlık faiz artışı nedeniyle ani bir satış baskısı patlamasına rağmen bu modeli sürdürmeyi başardı.

Eğer test sonrası başarılı hareket sürdürülebilirse Bitcoin fiyatının ilerleyen dakikalarda 22.000 dolara ulaştığını görebiliriz.

Kripto Paralarda Düşüş Bitti Mi?

Ethereum fiyatı aynı bayrak modelini 4 saatlik zaman dilimi grafiğinde sergiledi. Altcoin şu anda %3 artışla 1.657 dolarda bulunuyor. Eğer alımlar devam ederse ETH fiyatının 1.800 dolara ulaştığını görebiliriz. 4 saatlik RSI eğiminin yükseliş bölgesine (%50’nin üzerinde) dönmesi, piyasa güveninin yükseliş büyümesi için döndüğünü gösteriyor. Önemli bir detay daha ilerleyen dakikalarda Elon Musk önemli bir etkinlikte konuşacak. Burada yapacağı açıklamalar (örneğin Twitter ile kripto paraların entegrasyonu gibi) Dogecoin ve diğerlerinin yükselişini destekleyebilir.

Fed birkaç yılda artırması gereken faizi sadece aylar içinde artırdı. Fed üyesi Collins bunun artık yavaşlaması gerektiğini düşünüyor. Powell ise Çarşamba günü akşam faizleri hızlı artırdıklarını kabul etti. Eğer aşırı sıkılaşma görürsek ekonomiyi desteklemek konusunda da çekincemiz olmayacak dedi. 10 Kasım tarihinde açıklanacak olan enflasyon verisinin beklenti altında gelmesi kripto paralarda büyük bir ralliyi tetikleyebilir. Şimdilik beklentiyi fiyatlayan kripto para piyasaları açıklanacak veriyi heyecanla bekliyor.