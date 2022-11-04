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ABD SEC yeni kripto para davasını duyurdu üstelik bu soruşturma 82.000 Bitcoin (BTC) değerindeydi. Henüz regülasyonların tam anlamıyla olgunlaştığını söyleyemeyiz. Ancak SEC kendi yetki alanı dahilindeki hukuk ihlallerini yakından takip ediyor. Ponzi soruşturmaları ve kayıtsız menkul kıymet davaları da bunlardan kabul ediliyor. Peki son soruşturma neyle ilgiliydi?

SEC Kripto Para Davası

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bugün Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ve Jonathan Tetreault hakkında, dünya çapında 100.000’den fazla yatırımcıdan o dönemde 295 milyon dolar değerinde 82.000’den fazla BTC toplayan hileli bir kripto saadet zinciri olan Trade Coin Club‘daki rolleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. SEC’in Washington Batı Bölgesi için Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi’nde açılan şikayetine göre Braga, 2016’dan 2018’e kadar faaliyet gösteren ve sözde bir kripto varlık trade botunun ticaret faaliyetlerinden kar vaat eden çok seviyeli bir pazarlama programı olan Trade Coin Club’ı oluşturdu ve kontrol etti.

SEC, Braga ve Paradise’ın yatırımcıları, botun her saniye “milyonlarca mikro işlem” yaptığına ve yatırımcıların günlük minimum yüzde 0,35 getiri elde edeceğine dair yanlış beyanlarla cezbettiğini iddia ediyor. Ancak Braga’nın yatırımcı fonlarını sözde ticaret botu için kullanmak yerine, Paradise, Taylor ve Tetreault da dahil olmak üzere dünya çapındaki Trade Coin Club destekçilerinden oluşan bir ağa ödeme yapmak ve kendi çıkarları için yatırımcı fonlarını hortumladığı iddia ediliyor.

Trade Coin Club Dolandırıcılığı

SEC ayrıca, Trade Coin Club’ın bir saadet zinciri olarak faaliyet gösterdiğini ve yatırımcıların para çekme işlemlerinin, bir bot tarafından veya başka bir şekilde herhangi bir kripto varlık alım satım faaliyetinden değil, tamamen yatırımcılar tarafından yapılan mevduatlardan geldiğini iddia etmektedir. Şikayette ayrıca Braga’nın yatırılan tutarların en az 8.396 Bitcoin’ini (o sırada 55 milyon dolar değerinde), Paradise’ın 238 Bitcoin’ini (o sırada 1,4 milyon dolardan fazla değerinde), Taylor’ın 735 Bitcoin’ini (o sırada 2,6 milyon dolardan fazla değerinde) ve Tetreault’un 158 Bitcoin’ini (o sırada 625.000 dolardan fazla değerinde) kişisel olarak aldığı iddia ediliyor.

İcra Dairesi Kripto Varlıklar ve Siber Birim Şefi David Hirsch şunları söyledi;

“Braga’nın Trade Coin Club’ı dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan yüz milyonlarca dolar çalmak ve onların dijital varlıklara yatırım yapma konusundaki ilgilerini istismar ederek kendisini zenginleştirmek için kullandığını iddia ediyoruz. Piyasalarımızın adil ve güvenli olmasını sağlamak için, menkul kıymet dolandırıcılığı yapan kişilerin takibinde bize yardımcı olacak blockchain izleme ve analitik araçları kullanmaya devam edeceğiz.”

SEC’in şikayetinde Braga’nın dolandırıcılıkla mücadele ve menkul kıymet tescil hükümlerini, Paradise’ın dolandırıcılıkla mücadele, menkul kıymet tescili ve komisyoncu-bayi tescil hükümlerini, Taylor’ın ise federal menkul kıymetler yasalarının menkul kıymetler ve komisyoncu-bayi tescil hükümlerini ihlal ettiği iddia ediliyor. Şikayette ihtiyati tedbir, tazminat ve hukuki cezalar talep edilmektedir.

SEC’in soruşturması Kripto Varlıkları ve Siber Birimi’nden Serafima K. McTigue ve San Francisco Bölge Ofisi’nden Victor Hong tarafından yürütüldü. Komisyon, Brezilya’nın Comissão de Valores Mobilários, Portekiz’in Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Finlandiya Finansal Denetim Otoritesi ve Kore Finansal Hizmetler Komisyonu’nun yardımlarını takdir ettiğini söyledi.