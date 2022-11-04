Herkes onu konuşuyor, peki ama neden? Popüler altcoinin fiyatının yükseliş gerekçesi neydi?

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Son günlerin en fazla değerlenen altcoinlerinden biri BAND Coin oldu. Peki ama neden yükseliyor? Bitcoin bugün 21.200 doların üzerine çıktı. Fed üyelerinin yaptığı daha yavaş faiz artışı için zaman yaklaşıyor açıklamaları dolar endeksi olumsuz etkiledi. Güç kaybeden dolar ise Bitcoin ve altcoin piyasalarını pozitif etkiledi. Peki Band Coin özelinde yükselişin gerekçesi neydi?

Band Coin Neden Yükseliyor?

Band Coin iki gün içinde %220’nin üzerinde artış gösterdi. Bunun olası nedenleri ne olabilir? Band Protocol, Chainlink’e oldukça benzer şekilde, gerçek dünya verilerini alabilen ve dağıtabilen bir çapraz zincir oracle platformudur. Chainlink bu alanda adeta tekelleşti ancak Band ve özellikle Binance Oracle tarafından atılan adımlar onun tahtını sallamaya başladı.

Yazı hazırlandığı sırada Band Coin en büyük kripto paralar arasında 200’üncü sırada yer alıyordu. Piyasa değeri 100 milyon doların üzerinde ve BandChain ana ağının V2.4’e yükseltilmesi önerisini duyurdu. Bu öneri toplulukla yaklaşık 2 gün önce paylaşıldı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 3 dolar seviyesinde ve güne %20 artışla devam ediyor. Son 30 günde BAND Coin fiyatı 3,62 dolar ile 0,99 dolar arasında hareket etti.

Yükseltme 21 Kasım saat 17:00’da (Türkiye saatiyle) yapılacak. Yükseltmenin amacı, owasm çalışma zamanını optimize ederek verimi on kat artırmaktır.

Band Coin Analist Yorumları

Yukarda bahsettiğimiz yükseltme fiyat artışının arkasında en büyük katalizördür. NASDAQ’da listelenen ve aynı sembolü (BAND) taşıyan Bandwidth Inc. hisseleri de yükselişte. Bulut iletişim şirketi kazanç beklentilerini alt üst etti. Analistler Bandwidth’in hisse başına (proforma) yalnızca 0,03 dolar kazanacağını tahmin ediyordu, ancak Bandwidth 0,27 dolar kazandı. Bu, beklenenden dokuz kat daha fazla. Bunun tesadüf olduğunu düşünmek zor fakat aralarındaki bağlantıyı açıklayan bir veri de henüz yok.

Band Coin fiyatı 1 saatlik zaman diliminde kaba bir çift dip formasyonu oluşturdu. Kırılma hacimleri, önceki 50 mumun ortalama hacminin yaklaşık on katıydı. Bu yazı itibariyle BAND, 1,156’daki çift dipli boyun çizgisinden %165 yükselmiş durumda.

Yatırımcılar ilerleyen günlerde devam etmesi muhtemel volatiliteye karşı dikkatli olmalı. Haberi satın al ve olayı sat mottosu kripto paralarda fazlasıyla çalışıyor. Burada da benzer bir hareket görebiliriz.