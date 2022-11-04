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Bundan tam 1 yıl önce geçtiğimiz yılın Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin ve onu takip eden bir çok altcoin daha sonrasında ön görülemeyecek büyüklükte bir düşüşe imza atarak 17.600 dolar seviyesine kadar geriledi. Geldiğimiz günde 21.000 dolar seviyesini kırmaya çalışan Bitcoin için twitter kullanıcısı @anlcnc1 tarafından yeni bir iddia ortaya koyuldu.

Bu Hareket En Son Haziran Ayında Olmuştu

Bitcoin için takvimler 2021 yılının Kasım ayını gösterdiğinde toz pembe bir senaryo yaşanıyordu. O dönemde tüm analistler ve kripto para yorumcuları fiyatın büyük bir hızla 100.000 dolara gideceği hakkında yorum yapmaktan geri durmuyorlardı. Tüm bu yaşananlardan sonra rüzgar tersine döndü ve olumsuz haberler birbiri ardına gelmeye başladı. Fed faiz kararları, Terra Luna vakası ve beraberinde tetiklediği iflaslar derken kripto para piyasası büyük bir karanlığın içine sürüklendi.

Tüm bu yaşananların ardından geçtiğimiz hafta Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınmasıyla birlikte piyasada olumlu bir hava oluştu. Tüm bu yaşananların içerisinde @anlcnc1 isimli Twitter kullanıcısı 22.000 takipçisiyle olası bir senaryoyu paylaştı.

Kullanıcı, geçtiğimiz Haziran ayında whale alert tarafından yakalanmayan ve 40.000 BTC büyüklüğünde olan bir kripto para cüzdandan cüzdana taşıma hareketine dikkat çekmişti. Bu yaşanan hareket sonrasında Bitcoin o gün 30.000 dolar seviyelerinde seyrederken kendisini 18.000 dolar seviyelerinde bulmuştu.

Bugün yaşanan büyük gelişme ise yine kullanıcının dikkatinden kaçmadı. Tam tamına 76.000 Bitcoin, Haziran ayında olduğu gibi yine farklı cüzdanlara bölündü. Bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceği konusunda konuşmak için erken olduğu vurgulanırken işlemin borsa dışında olması sebebiyle hacme anlık bir etkisinin olmayacağı da vurgulandı.

Satış Beklenmeyen Yerden Gelebilir

@anlcnc1 yaptığı diğer bir açıklamada bu tarz durumlarda hızla nakit paraya dönmenin pek de akıllıca olmayabileceğini vurguladı. Bu tarz durumlarda cüzdan hareketi gerçekleştiren kişi veya kişilerin bir fiyat yükselişini de bekliyor olabileceklerini belirtti.

Bu tarz durumlarda olası bir yükselişin de satış fırsatı olarak kullanılabileceğinin üstünde duran kullanıcı, bu Bitcoin’lerin satışının çoktan gerçekleşmiş olabileceğini ve bunun sadece piyasaya girişinin gerçekleşebileceğini belirtti. Bu durumun bir fud olabileceğini belirten kullanıcı daha önce Elon Musk’ın satmam dedikten sonra satış yaptığını hatırlatarak sıradaki kişinin belki de kripto paralara sıkı bağlılığıyla bilinen Michael Saylor olabileceğini söyledi.

Bu gibi durumlarda yatırımcıların yapabileceği tek uyarının her zaman ellerinde bir miktar nakit bulundurmak olduğunu söyleyen Twitter kullanıcısı, gerçekleşecek olan durumu merakla izleyeceğini söyleyerek açıklamalarını tamamladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.