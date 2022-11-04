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Cardano (ADA) Teknik Analiz: Fiyat Yükselecek Mi?

Popüler akıllı sözleşme platformu Cardano'da (ADA) fiyat artışı gelecek mi? Güncel metrikler fiyatlamada hangi yönü işaret ediyor?
23:25
4 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının güçlü akıllı sözleşme platformlarından biri olan Cardano (ADA) geçtiğimiz aylarda sıkça gündeme gelmişti. Önde gelen ilk 10 kripto para projesi içerisinde yer alan altcoinde son durum ne?

ADA Fiyat Analizi

Cardano ağının token’ı ADA son 24 saat içerisinde 0,41 dolarlık seviyesini yeniden kazandı. 2022 yılının sonlarına doğru ilerlerken kripto para birimi mevcut değerini koruyabilecek mi? Hep birlikte inceleyelim. 2022 yılı ADA dahil tüm kripto para birimleri için oldukça kötü bir sezon oldu. Akıllı sözleşme platformu 2021 yılının Kasım ayında gerçekleşen boğa koşusunda ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.10 dolardan bu yana bir düşüş ivmesinde. Mevcut kripto kışının etkisini arttırdığı 52. Haftanın sonunda en düşük seviyesi olan 0.33 dolara ulaştı. Ayı sezonunun görülen dip seviyesinden bu yana kripto para biriminin yavaş yavaş bir toparlanma içerisinde olduğu söyleniyor.

Cardano Yenilikleri

Cardano yaklaşık bir yıl önce Alonzo hardfork’unu tamamladı ve bu durum popüler Ethereum (ETH) rakibine daha fazla ölçeklenebilirlik getirdi. Ayrıca akıllı sözleşme platformunun kurucusu Charles Hoskinson, 18-19 Kasım tarihleri ​​arasında dijital bir etkinlik olan Voltaire Çağı’nı duyurdu. Voltaire, geliştirmenin beş aşamasının sonuncusu ve esas olarak Cardano blok zincirinin tamamen işlevsel hale gelmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayırca ADA holder’larının ağ etkinliklerine katılmalarına ve teklifleri tam olarak oylamalarına izin vererek yönetişimi tanıtacak. Ek olarak geçtiğimiz aylarda tamamlanan Vasil Hard Fork güncellemesi de akıllı sözleşme platformuna yenilikler getirmişti. Kripto para projesinde oluşan potansiyele rağmen ADA’nın zaten yüksek olan piyasa değeri nedeniyle bir büyüme tavanı mevcut olduğu öne sürüldü.

Yazı kaleme alındığında ADA geçtiğimiz gün yaşanan %5,83 oranında bir artış nedeniyle 0,41 dolar seviyesinden işlem görüyor. Akıllı sözleşme platformunun devamlı büyümesi, bünyesinden yürütülen birçok yenilikten kaynaklandığı öne sürüldü.

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