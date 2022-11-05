Uzman analist açıklamalarında bu altcoinde yükseliş işaretleri olduğunu belirterek diğer iki popüler altcoinde düşüş tahminlerinde bulundu!

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Uzman kripto para birimi analisti Jason Pizzino, en iyi 10 Ethereum (ETH) rakibi altcoinlerin bazılarında düşüş eğilimi yaşanabileceğini ifade ederken, diğer bir altcoin için yükseliş görünümüne işaret etti.

“Polygon’da (MATIC) Yükseliş Görünümü”

Kıdemli analist Jason Pizzino Youtube üzerinden yaptığı açıklamalarında 278.000 abonesine Polygon (MATIC) hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ethereum ölçeklendirme çözümünün yüksek dip seviyeleri nedeniyle bir yükseliş sinyali verdiğini ileri sürdü. Analist konu hakkında açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Haziran ayına bakın ve ardından Eylül ve Ekim’in en düşük seviyelerine bakın. Daha yüksek bir dip oluşumu mevcut. Bu yüksek dipleri yapan kripto para birimi MATIC. Bu durum geri dönemeyeceği anlamına gelmez. Ancak kesinlikle piyasanın bu yüksek dipleri oluşturduğunu ve kripto para biriminin bir tür güç kazanmaya başladığını görebiliriz.

MATIC tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasında bu yana Haziran ayında en düşük 0.35 dolara düştü. Yazı kaleme alındığında ise kripto para birimi 0.96 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Akıllı Sözleşmelerde Tehlike

Polygon tahminlerinin ardından uzman kripto para analisti, akıllı sözleşme platformu olan Cardano’yu (ADA) ele alıyor. Kripto para biriminin daha düşük dipler ve düşüş sinyali oluşturduğunu belirterek Ethereum’un dişli rakibi Solana’nın (SOL) Haziran ayında gerilediği en düşük seviyesinin de altına düşmeye yakın olduğunu ileri sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şunları söyledi:

ADA, daha düşük dip seviyeleri oluşturuyor… Ayrıca bir diğer akıllı sözleşme platformu olan Solana’nın grafiklerini ele alacak olursak, Haziran ayında ulaştığı düşük seviyeleri yeniden test edebilir, hatta daha aşağı yönlü kırılabilir.

Yazı kaleme alındığında Cardano günde %4 oranında bir artışla 0,41 dolar ile işlem görüyor ve Haziran ayının en düşük seviyesinin biraz altında. Ayrıca Solana gün içerisinde %5 oranında bir artışla Haziran ayının en düşük seviyesi olan 28 doların üzerinde 32.92 dolardan işlem görüyor.