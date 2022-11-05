Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Analistten Çarpıcı Açıklama: Bu Altcoin Yükselirken Diğer İkisi Düşecek!

Analistten Çarpıcı Açıklama: Bu Altcoin Yükselirken Diğer İkisi Düşecek!

Uzman analist açıklamalarında bu altcoinde yükseliş işaretleri olduğunu belirterek diğer iki popüler altcoinde düşüş tahminlerinde bulundu!
00:03
5 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uzman kripto para birimi analisti Jason Pizzino, en iyi 10 Ethereum (ETH) rakibi altcoinlerin bazılarında düşüş eğilimi yaşanabileceğini ifade ederken, diğer bir altcoin için yükseliş görünümüne işaret etti.

“Polygon’da (MATIC) Yükseliş Görünümü”

Kıdemli analist Jason Pizzino Youtube üzerinden yaptığı açıklamalarında 278.000 abonesine Polygon (MATIC) hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ethereum ölçeklendirme çözümünün yüksek dip seviyeleri nedeniyle bir yükseliş sinyali verdiğini ileri sürdü. Analist konu hakkında açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Haziran ayına bakın ve ardından Eylül ve Ekim’in en düşük seviyelerine bakın. Daha yüksek bir dip oluşumu mevcut. Bu yüksek dipleri yapan kripto para birimi MATIC. Bu durum geri dönemeyeceği anlamına gelmez. Ancak kesinlikle piyasanın bu yüksek dipleri oluşturduğunu ve kripto para biriminin bir tür güç kazanmaya başladığını görebiliriz.

MATIC tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasında bu yana Haziran ayında en düşük 0.35 dolara düştü. Yazı kaleme alındığında ise kripto para birimi 0.96 dolar seviyesinden işlem görüyor.

 

Akıllı Sözleşmelerde Tehlike

Polygon tahminlerinin ardından uzman kripto para analisti, akıllı sözleşme platformu olan Cardano’yu (ADA) ele alıyor. Kripto para biriminin daha düşük dipler ve düşüş sinyali oluşturduğunu belirterek Ethereum’un dişli rakibi Solana’nın (SOL) Haziran ayında gerilediği en düşük seviyesinin de altına düşmeye yakın olduğunu ileri sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şunları söyledi:

ADA, daha düşük dip seviyeleri oluşturuyor… Ayrıca bir diğer akıllı sözleşme platformu olan Solana’nın grafiklerini ele alacak olursak, Haziran ayında ulaştığı düşük seviyeleri yeniden test edebilir, hatta daha aşağı yönlü kırılabilir.

Yazı kaleme alındığında Cardano günde %4 oranında bir artışla 0,41 dolar ile işlem görüyor ve Haziran ayının en düşük seviyesinin biraz altında. Ayrıca Solana gün içerisinde %5 oranında bir artışla Haziran ayının en düşük seviyesi olan 28 doların üzerinde 32.92 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: Coinbase’den Bu Altcoin İçin Müjde! Yol Haritasına Eklendi!
Sıcak Gelişme: Coinbase’den Bu Altcoin İçin Müjde! Yol Haritasına Eklendi!
Dev Müjde: İlk 15’teki Altcoin Artık Menkul Kıymet Değil!
Dev Müjde: İlk 15’teki Altcoin Artık Menkul Kıymet Değil!
Band Coin Neden Yükseliyor? Band Coin Analist Yorumları!
Band Coin Neden Yükseliyor? Band Coin Analist Yorumları!
Büyük Fırsat! Dev Borsa, Bu Altcoin’i Listeliyor! Gelecek Vaat Eden Proje!
Büyük Fırsat! Dev Borsa, Bu Altcoin’i Listeliyor! Gelecek Vaat Eden Proje!
Tahminlerinde Yanılmayan Platformdan Büyük Çıkış Yapan Altcoin için Rapor: 30 Kasım!
Tahminlerinde Yanılmayan Platformdan Büyük Çıkış Yapan Altcoin için Rapor: 30 Kasım!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Merakla Beklediği Oylama 2023’e Ertelendi!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Merakla Beklediği Oylama 2023’e Ertelendi!
Şok Karar! Ripple’a (XRP) Tarihinin En Büyük Müjdesi Geldi! Sonunda..!
Şok Karar! Ripple’a (XRP) Tarihinin En Büyük Müjdesi Geldi! Sonunda..!
Büyük Hayal Kırıklığı! DOGE’ye Twitter’dan Kötü Haber: Malesef..!
Büyük Hayal Kırıklığı! DOGE’ye Twitter’dan Kötü Haber: Malesef..!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022