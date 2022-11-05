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Son Dakika: Binance CEO’sundan Twitter Değerlendirmesi! Neler Olacak?

Dünyanın önde gelen kripto para borsası olan Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, Twitter'ın satın alınmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı!
00:09
5 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımında en büyük kripto para borsası olan Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son günlerde piyasalara bomba gibi düşen satın alma olayıyla ilgili görüşlerini paylaşan CZ açıklamalarında Web3 entegrasyonunda birlikte çalışabilirlik sinyali de verdi! İşte ayrıntılar!

“Elon Musk’ı Destekliyorum!”

Twitter’ın satın alınmasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Changpeng Zhao, sıkça gündem konusu olan sorulara açıklık getirerek konu hakkındaki düşüncelerini birkaç madde şeklinde takipçileriyle paylaştı. Binance CEO’su yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Özgür konuşmayı destekliyoruz. Twitter, şarkıcılar/sporcular/film yıldızlarından politikacılara/CEO’lara/girişimcilere, kripto para topluluğuna ve bireysel kullanıcılara kadar sesini dünyaya duyurma yeteneği veriyor. Bu durum bile Twitter’a yatırım yapmamız için yeterli. Piyasa koşulları ne olursa olsun. Satın alma işlemi belirttiğim amaca yönelik uzun vadeli bir yatırım. İfade özgürlüğü, bizim için inşa ettiğimiz para özgürlüğüne sahip olmanın bir ön koşuludur.

Ayrıca açıklamalarında Elon Musk’ı desteklediğini duyuran Binance CEO’su, satın alma işleminin ardından sosyal medya platformunun ciddi bir büyümeye devam edeceğini belirtti. Tanınan isim konu hakkında şunları söyledi:

Girişimcileri destekliyoruz. Elon Musk güçlü bir girişimci. Elon Musk’ın yönetimindeki Twitter’ın herkes için etkili bir platform olmaya devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca Twitter henüz uygun bir iş modeline sahip değil. Elon Musk, kullanıcı verilerinin satılmasını içermeyen yenilikçi iş modellerinin kilidini açmaya yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Web3’e hoş geldiniz!

Web3 Ortaklığı Çağrısı

Bununla birlikte Elon Musk’ın Twitter’ı Web3’e entegrasyonu sürecinde birlikte çalışabilirlik sinyali veren Binance CEO’su Changpeng Zhao, likidite açısından en büyük sağlayıcı olduklarını bir kez daha hatırlattı. Ayrıca Binance CEO’su satın alma işleminin ardından sıkça gündeme gelen mavi tik konusunda da görüşlerini bildirdi. CZ Web3 konusunda şu ifadelere yer verdi:

Web3 entegrasyonuna yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Herkesin likiditeye ihtiyacı vardır ve biz büyük likidite sağlayıcısıyız. Twitter yoğun olarak kullandığım bir platform. Sorunların çözümüne yardımcı olmak istiyoruz. Botları ortadan kaldırmak, temenni listemin başında. Mavi tikler için ödeme yapın ve yorum yapmak adına ödeme yapmanın doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. (tüm gelirimi hayır kurumlarına bağışlayacağım).

Changpeng Zhao açıklamalarında son olarak Binance hakkında sorulan sorulara cevap verdi. CZ kripto para borsası hakkında şunları vurguladı:

Bana bir plan sormayın. Binance için hiçbir zaman bir planım olmadı. Girişimciler plan yapmaz. Çalıştırıyor ve ayarlıyoruz.

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