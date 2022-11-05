XRP ve SEC arasında gerçekleşen davada son zamanlarda olumlu rüzgar XRP lehine dönmüş gibi görünse de SEC tarafı küçük bir zafer kazanmış olabilir.

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ABD’ye bağlı SEC ve Ripple (XRP) arasında gerçekleşen davada cevap özetleri sunmak için ek süre talebi kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı, SEC’in tüm tarafların cevap özeti sunması için süre uzatımı talebini kabul etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu daha önce mahkemeden, tarafların özet yargı için verdikleri dilekçelere yanıt verme emirlerini değiştirmesini talep etmişti. SEC ayrıca, özet yargı materyallerinin mühürlenmesine yönelik dilekçelerin sunulması için de süre uzatımı talep etmişti ve şimdi de bu taleplerine karşılık alıyormuş gibi görünüyor.

Talepler İletildi Cevaplar Geliyor

Daha önce, avukat James Deaton, SEC’in tüm tarafların cevap özetlerini sunma süresinin uzatılması için bir talepte bulunduğunu bildirdi. Kısa bir süre önce Veri DAO, SEC ve Ripple arasında gerçekleşen davada bir amicus özeti sunma talebinde bulundu. Veri DAO üyeleri, 2019 yılında bir SEC davasıyla karşı karşıya kalmanın benzersiz deneyimini yaşamışlardı.

Daha önce, çevrimiçi bir dijital cüzdan hizmeti olan Cryptillian Ödeme Sistemleri, mahkemeden XRP davasında amicus özeti sunmasını istedi. SEC ise tarafların mühürlü cevaplarını sunma tarihinin 30 Kasım’a kadar uzatılmasını talep etmişti. Ayrıca, ek amicus önergelerinin sunulması için son tarihin 11 Kasım olarak belirlenmesi yönünde de bir talepleri olmuştu.

Mahkeme’den SEC’e Yeşil Işık

Mahkeme bu doğrultuda SEC’in talebini kabul etti ve cevapların sunulması için süreyi uzattı. Savunma avukatı James Filan tarafından paylaşılan detaylara göre, cevap dosyalarının son teslim tarihi 30 Kasım 2022, Amicus dosyalarının son teslim tarihi ise 11 Kasım 2022 olarak kayıtlara geçti.

Daha önce, XRP topluluğu SEC’in ve Ripple’ın özet yargılama taleplerine ilişkin bir kararın 18 Kasım’a kadar alınmasını bekliyordu. Şimdi cevap özetlerinin teslim tarihi 30 Kasım’a uzatıldığına göre, bunun nasıl gelişeceği tüm piyasa takipçileri tarafından merakla takip edilecek. Fiyat takip platformu CoinMarketCap’e göre, XRP fiyatı son 24 saatte %7,97 artışla 0,4937 dolar seviyesinde bulunuyor.