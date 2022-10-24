Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   XRP Avukatları SEC İle Dalga Geçti: Bunu Yapsalar Başarılı Olurlardı!

XRP Avukatları SEC İle Dalga Geçti: Bunu Yapsalar Başarılı Olurlardı!

XRP ve SEC arasında gerçekleşen dava gün geçtikçe daha ilginç bir hal alıyor. XRP avukatları son yaptıkları açıklamalarla resmen dalga geçtiler.
22:05
24 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para dünyasının en büyük olaylarından birisi olarak sonucu beklenilen XRP-SEC davası için gün geçmiyor ki yeni haberler yayınlanmasın. Gelen son haberler XRP’nin öne çıkmasını sağlayabilecek bazı durumların oluştuğunu gösterir nitelikte oldu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz günlerde Hinman Konuşması belgelerini Ripple ve sanıklara teslim ederek iddialarından vazgeçti. Bununla birlikte, Crucial XRP davasıyla ilişkili bir avukat, SEC’in dosyasında Ripple’ın lehine olan bazı şeylerden bahsedildiğini belirtti.

SEC, XRP davasında zayıf iddialara mı yöneldi?

Amicus Curiae ve XRP ekibinin Ripple davasındaki avukatı olan John Deaton, komisyonun dosyasındaki zayıf iddiaların altını çizdi. SEC’in sözleşmelerle belirli bir satış teklifi olmadığı için Ripple’da haberlerin iyi olduğunu belirtti.

Ancak, bunun ikincil piyasaya girmek için bir hile olabileceği, akredite bir yatırımcıya satış yapılabileceği iddia ediliyor şeklinde açıklama yaptı. Deaton, belirli bir işlemden bahsedilmediğini, SEC’in sadece tüm işlemleri sunduğunu belirtti. SEC, XRP davasında Ripple’ın bazı sözleşmeleri içeren belirli satışlarından herhangi birine atıfta bulunmadı.

ABD Yanlış Yaklaşımı Mı Seçti?

Avukatlara göre, komisyonun argümanı sadece bir “ama için” argümanından başka bir şey değil. Çünkü Ripple kurucuları XRP’yi inşa edip bir kısmını satarak ve dağıtarak ikincil piyasayı oluşturdular. Dolayısıyla Ripple’ın çabaları olmasaydı bunların hiçbiri gerçekleşmezdi. XRP’nin tüm satışları ise sadece Ripple sayesinde gerçekleşti.

Deaton, bunun tehlikeli bir argüman olduğunu, zira daha sonra Satoshi Nakamoto için Bitcoin’in var olmayacağının söylenebileceğini öne sürdü. Daha önce yapılan incelemeler, SEC’in Ripple’a karşı memorandumunu sunduğunu bildirmişti. Bu, Hinman konuşmasıyla ilgili belgelerin bavalılara teslim edildiği gün gerçekleşti.

XRP sahiplerinin avukatı, SEC’in bu davayı farklı bir şekilde savunması halinde başarılı olabilecekleri tavsiyesinde bulundu. ABD’li gözlem ekibi, XRP davasında ya hep ya hiç yaklaşımını benimsedi ve bu da onlar için şimdiye kadar bir sorun teşkil etmiş olabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Aptos’tan Solana’ya Büyük Çelme! Bakın Hangi Alanda Rakip Oldu!
Aptos’tan Solana’ya Büyük Çelme! Bakın Hangi Alanda Rakip Oldu!
ABD’li Yatırım Şirketi: Gümüşten ve Bu Altcoin’den Şaşmayın: Yüksek Korelasyon!
ABD’li Yatırım Şirketi: Gümüşten ve Bu Altcoin’den Şaşmayın: Yüksek Korelasyon!
Önemli: Coinbase ile Anlaşan Altcoin! Tam 1,6 Milyar Dolar!
Önemli: Coinbase ile Anlaşan Altcoin! Tam 1,6 Milyar Dolar!
Sıcak Gelişme: Bu Kripto Paranın Sonu Geldi! Altcoin İçin Kapatın Emri!
Sıcak Gelişme: Bu Kripto Paranın Sonu Geldi! Altcoin İçin Kapatın Emri!
Son Dakika: Coinbase Listeliyor Altcoin Uçuyor!
Son Dakika: Coinbase Listeliyor Altcoin Uçuyor!
Yıl Sonuna Kadar 270 Doları Görebilir! Bu Kripto Para Ayıda Coştu!
Yıl Sonuna Kadar 270 Doları Görebilir! Bu Kripto Para Ayıda Coştu!
İlk 100 Kripto Para Arasında ve 100 Doları Hedefliyor! Altcoine Dikkat!
İlk 100 Kripto Para Arasında ve 100 Doları Hedefliyor! Altcoine Dikkat!
Son Dakika! Devasa Borsa Bu 2 Altcoin’i Listeledi! Fiyatlar Artıyor!
Son Dakika! Devasa Borsa Bu 2 Altcoin’i Listeledi! Fiyatlar Artıyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022