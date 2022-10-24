XRP ve SEC arasında gerçekleşen dava gün geçtikçe daha ilginç bir hal alıyor. XRP avukatları son yaptıkları açıklamalarla resmen dalga geçtiler.

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Kripto para dünyasının en büyük olaylarından birisi olarak sonucu beklenilen XRP-SEC davası için gün geçmiyor ki yeni haberler yayınlanmasın. Gelen son haberler XRP’nin öne çıkmasını sağlayabilecek bazı durumların oluştuğunu gösterir nitelikte oldu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz günlerde Hinman Konuşması belgelerini Ripple ve sanıklara teslim ederek iddialarından vazgeçti. Bununla birlikte, Crucial XRP davasıyla ilişkili bir avukat, SEC’in dosyasında Ripple’ın lehine olan bazı şeylerden bahsedildiğini belirtti.

SEC, XRP davasında zayıf iddialara mı yöneldi?

Amicus Curiae ve XRP ekibinin Ripple davasındaki avukatı olan John Deaton, komisyonun dosyasındaki zayıf iddiaların altını çizdi. SEC’in sözleşmelerle belirli bir satış teklifi olmadığı için Ripple’da haberlerin iyi olduğunu belirtti.

Ancak, bunun ikincil piyasaya girmek için bir hile olabileceği, akredite bir yatırımcıya satış yapılabileceği iddia ediliyor şeklinde açıklama yaptı. Deaton, belirli bir işlemden bahsedilmediğini, SEC’in sadece tüm işlemleri sunduğunu belirtti. SEC, XRP davasında Ripple’ın bazı sözleşmeleri içeren belirli satışlarından herhangi birine atıfta bulunmadı.

ABD Yanlış Yaklaşımı Mı Seçti?

Avukatlara göre, komisyonun argümanı sadece bir “ama için” argümanından başka bir şey değil. Çünkü Ripple kurucuları XRP’yi inşa edip bir kısmını satarak ve dağıtarak ikincil piyasayı oluşturdular. Dolayısıyla Ripple’ın çabaları olmasaydı bunların hiçbiri gerçekleşmezdi. XRP’nin tüm satışları ise sadece Ripple sayesinde gerçekleşti.

Deaton, bunun tehlikeli bir argüman olduğunu, zira daha sonra Satoshi Nakamoto için Bitcoin’in var olmayacağının söylenebileceğini öne sürdü. Daha önce yapılan incelemeler, SEC’in Ripple’a karşı memorandumunu sunduğunu bildirmişti. Bu, Hinman konuşmasıyla ilgili belgelerin bavalılara teslim edildiği gün gerçekleşti.

XRP sahiplerinin avukatı, SEC’in bu davayı farklı bir şekilde savunması halinde başarılı olabilecekleri tavsiyesinde bulundu. ABD’li gözlem ekibi, XRP davasında ya hep ya hiç yaklaşımını benimsedi ve bu da onlar için şimdiye kadar bir sorun teşkil etmiş olabilir.