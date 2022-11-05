Popüler altcoin, son 24 saatteki büyük balina aktivitesi sayesinde şu anda üç ayın en yüksek seviyesinin çok üzerinde işlem görüyor olsa da veriler yatırımcıların kafasını karıştırmış durumda.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcıların popüler altcoin’lerinden biri olan Polygon (MATIC) şu anda son üç ayın en yüksek aralığının çok üzerinde işlem görüyor. Zincir üstü (on-chain) veriler, MATIC’te son 24 saat içinde büyük miktarda balina işlemlerinin gerçekleştirildiğini gösteriyor. İlginç bir şekilde, mevcut balina hareketliliği şu anda son sekiz ayın en yüksek seviyesinde. Bununla birlikte, bazı Polygonbalinalarının, büyük duyurularla elde ettikleri kazançları en üst düzeye çıkarmak için son birkaç hafta içinde gerçekleştirdikleri işlemleri oldukça iyi bir şekilde zamanladıkları görülüyor.

Ekim Ayında Görülen Büyük Satışlar

MATIC rallisi, teknoloji devi Meta’nın Instagram’ın ilk NFT pazar yeri için Polygon Blockchain’ine güveneceğini açıklamasının ardından güç kazandı. Bu büyük habere ek olarak, Wall Street bankası JP Morgan’dan merkezinde Polygon’un olduğu başka bir önemli duyuru geldi. ABD merkezli yatırım bankası, açık bir Blockchain’de ilk canlı işlemini gerçekleştirdiğini açıkladı. JP Morgan, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü Aave’yi kullanarak Polygon Layer 2 Blockchain’inde 71 bin dolar ihraç ettiğini açıkladı.

Arka arkaya yapılan iki büyük duyuru, MATIC için büyük fiyat artışına neden oldu. Geçtiğimiz bir hafta içinde, piyasa değerine göre 11’nci sırada yer alan kripto paranın fiyatı yüzde 26,78 gibi şaşırtıcı bir oranda yükseldi. Kripto veri platformu CoinMarketCap’e göre, altcoin’in fiyatı son 24 saatte yaklaşık 10 yükselişle 1,20 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bununla birlikte MATIC’in Ekim ayının ikinci haftasında ilginç bir satış bakısı ile karşı karşıya kaldığı görülüyor.

Öte yandan Santiment Insights, 11 Ekim civarında kripto para borsalarındaki MATIC arzında sert bir düşüş yaşandığını, bu durumun Polygon balinalarından bazılarının büyük haberlerin halka açıklanmadan önce öğrenerek hareket ettiklerine, yani insider trading (içeriden öğrenenlerin ticareti) yapılmış olabileceğini iddia etti:

11 Ekim civarında kripto para borsalarındaki arzdaki görülen sert düşüş, o dönemde yapılan büyük bir birikime işaret ediyor. Birileri altcoin’e bu kadar emin bir şekilde bahis yaptıysa olacakları biliyor muydu?

Poligon Ağının Büyümesi

Tüm bunlarla birlikte Polygon, şu anda birkaç ay içinde gördüğü en yüksek ağ büyümesi ile karşı karşıya. Gerçekleşen değere göre piyasa değeri (MVRV) için erişilebilir olan Polygon metriği, MATIC için yaklaşan düşüşün bir işareti olabilir.

Polygon yönetimi, kripto paranın Bitcoin ve Ethereum‘un ardından en büyük 3’ncü kripto para yapmayı hedefliyor. Ağ şimdiden Adobe, Meta ve NFL gibi büyük şirketlerle işbirlikleri yaptı. Büyüme açısından Polygon’un mevcut senaryoda potansiyel olarak en iyi kripto paralar arasında yer aldığı görülüyor.