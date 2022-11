Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, 5 Kasım’da güncellenmiş Ethereum (ETH) yol haritasını paylaştı. 15 Eylül’de The Merge’in başarıyla gerçekleştirilmesiyle birlikte Ethereum’u bekleyen sonraki aşamalar The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge ve The Splurge olacak.

Ethereum’un Güncellenmiş Yol Haritası

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, 5 Kasım’da güncellenmiş Ethereum yol haritasını paylaştı ve haritadaki aşamalara dair değişikliklere dikkat çekti. Buterin, adil ve güvenilir bir şekilde tarafsız işlemlerin ağa dahil edilmesini sağlayan aşama olan The Scourge‘un MEV sorunlarını çözerken ve ikinci aşama The Merge kilometre taşı olarak hareket edeceğini belirtti.

Buterin, ağa büyük değişiklikler getirecek olan The Verge‘ün yalnızca verkle ağaçları ile değil, doğrulama ile de ilgili olduğunu belirtti. The Verge güncellemesinin sonunda ise ağın tamamen SNARKed Ethereum haline geleceğine dikkat çekti. Yeni güncellemelerin ağırlıklı olarak sansüre dayanıklılık ve kuantum ispatlarına odaklandığı görülüyor.

ETH’de Son Durum

En büyük altcoin ETH, kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında son 24 saatte gördüğü yüzde 5’in üzerinde yükselişle bin 653 dolardan alınıp satılıyor. ETH’nin toplam piyasa değeri ise 202.3 milyar dolarda.

15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşen The Merge güncellemesinin öncesinde 2 bin doların üzerine çıkan ETH, güncellemenin ardından yönünü aşağı çevirmiş ve 13 Ekim’de bin 217 dolara kadar gerilemişti. O zamandan bu yana yükseldiği görülen en büyük altcoin, özellikle 4 Kasım’da ABD’den işsizlik oranları üzerine Bitcoin (BTC) ile birlikte güçlü bir çıkış yaptı.

Piyasa uzmanları ve analistler, ağı Proof of Work’ten (PoW) Proof of Stake’e (PoS) taşıyan The Merge güncellemesi sonrası Ethereum ağının güçlendiğini ve güncellemenin fiyatı zaman içerisinde hızla yükselteceğine inanıyor. Ether‘de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH), 16 Kasım 2021 tarihinde 4 bin 891 dolarla kaydedildi. ETH, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 66,19 altında fiyatlanıyor.