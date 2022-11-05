Kripto para analisti ve trader'ı Smart Contracter, kripto para piyasası yukarı yönde hareket etmeye başladıkça özellikle iki altcoin'de yükseliş beklediğini söyledi.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Smart Contracter, kripto para piyasası yukarı yönde hareket etmeye başladıkça özellikle yükseliş beklediği iki altcoin’e dikkat çekti.

Shiba Inu’de Büyük Ralli Hazırlığı

Shiba Inu (SHIB) ile başlayan anonim kripto para analisti Smart Contracter, 210 binden fazla Twitter takipçisine, ikinci en büyük köpek temalı kripto para için hafta başında paylaştığı yükseliş beklentisinin planladığı gibi gittini belirtti. Analist, Ekim ayının sonunda Shiba Inu’nun ralli yapacağını ve o sırada yükselmekte olan lider köpek temalı kripto para Dogecoin‘in (DOGE) izinden gideceği öngörüsünde bulunarak şunları söylemişti:

DOGE’yi kaçırdıysanız ki bu hiç sorun değil. DOGE’yi kaçırdığını düşünenlerin satın alabileceği bir altcoin var. SHIB trenine atlamak için hala bir şansınız var.

Analistin paylaştığı grafiğe bakıldığında, tıpkı Dogecoin‘in son birkaç haftada yaptığı gibi SHIB’nin de Bitcoin’den önemli ölçüde daha iyi performans göstermesini beklediği görülüyor.

Ethereum (ETH) Blockchain’i üzerine inşa edilmiş bir altcoin olan Shiba Inu, son yedi günde yüzde 10’un üzerinde yükselişle yazım sırasında 0,00001293 dolardan işlem görüyor.

Analistin İşaret Ettiği 2’nci Altcoin

Smart Contracter’ın işaret ettiği ikinci altcoin merkeziyetsiz finans (DeFi) altcoin’i olan Curve DAO (CRV). Analist, piyasa değerine göre 84’ncü en büyük kripto paranın günlük grafikte ters bir formasyon oluşturduktan sonra bir kırılım eşiğinde olduğunu söyledi:

CRV’de çok aylık bir düşüş trendi kırılımı içinde güzel bir ters baş omuz ve baş formasyonu var.

Grafiğe bakıldığında, analistin CRV için 1,62 doları hedefliyor gibi görünüyor ve bu da Ethereum tabanlı token için potansiyel yaklaşık yüzde 60’lık bir yukarı yönlü hareket anlamına geliyor. CRV’nin yazım sırasında son 24 saatte yüzde 5’e yakın yükselişle 1,02 dolardan işlem gördüğü görülüyor.

Smart Contracter, Bitcoin’in 6 bin doların üzerinde işlem gördüğü 2018’in Haziran ayında en büyük kripto paranın 3 bin 200 dolarda dibe vuracağı öngörüsünde bulunmuş, bundan altı ay sonra BTC 3 bin 150 dolar civarında dibe vurduğu görülmüştü.