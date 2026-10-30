DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de üç hafta sonra ölüm kesişimi oluştu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $DOGE’de günlük grafikte Kasım 2025’ten bu yana ilk kez ölüm kesişimi oluştu.
  • 📉 Fiyat 29 Ekim’de 0,081 doları gördükten sonra 0,072 dolara kadar geriledi.
  • 🌍 Satış baskısı, Binance’e yönelik 6,3 milyar dolarlık saldırı sonrası piyasadaki 1,68 milyar dolarlık tasfiye ile derinleşti.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Dogecoin’in günlük grafiğinde 50 günlük basit hareketli ortalama, 200 günlük basit hareketli ortalamanın altına inerek ölüm kesişimi oluşturdu. Bu sinyal, günlük grafikte Kasım 2025’ten bu yana ilk kez görüldü. O dönemde ortaya çıkan benzer yapı, aylar süren zayıf fiyat seyrinin öncesine denk gelmişti.

İçindekiler
1 İki karşıt sinyal kısa aralıkla geldi
2 Fiyat yükseldikten sonra sert geri çekildi
3 Tasfiyeler 1,68 milyar dolara ulaştı

İki karşıt sinyal kısa aralıkla geldi

Bu gelişme, Dogecoin’in grafiğinde görülen altın kesişimden yaklaşık üç hafta sonra ortaya çıktı. 5 Ekim’de 50 günlük ortalama, 200 günlük ortalamanın üzerine çıkarak orta vadeli görünümde güçlenmeye işaret eden bir altın kesişim üretmişti. Ancak son sinyal, piyasadaki yönün kısa sürede tersine döndüğünü gösterdi.

Mini sözlük: Altın kesişim, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkmasıdır ve genelde ivmede toparlanma işareti sayılır. Ölüm kesişimi ise kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle oluşur ve kısa vadeli trendin zayıfladığına işaret eder.

Dogecoin topluluğundan Krisspax, X paylaşımında bu geçişin olağan dışı hızına vurgu yaptı. Krisspax, Dogecoin’de bu tür iki karşıt sinyal arasındaki sürenin yalnızca yaklaşık üç hafta olmasının, varlıktaki oynaklığı açık biçimde ortaya koyduğunu kaydetti.

Krisspax, Dogecoin grafiğinde 50 günlük basit hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın altına inmesiyle ölüm kesişimi oluştuğunu, bundan sadece yaklaşık üç hafta önce altın kesişim görüldüğünü ve bunun DOGE için bu türde gördüğü en kısa geçiş olduğunu belirtiyor.

Fiyat yükseldikten sonra sert geri çekildi

Dogecoin fiyatı, ölüm kesişimi sinyalinden hemen önce üç gün üst üste yükselerek 29 Ekim’de 0,081 dolara kadar çıktı. Ardından ivme zayıfladı ve fiyat yönünü aşağı çevirdi. Böylece teknik görünüm ile kısa süreli fiyat toparlanması arasındaki ayrışma daha belirgin hale geldi.

DOGE, perşembe günü 0,074 dolara kadar geriledi. Cuma günü düşüş devam etti ve fiyat 0,072 doları gördü. Bu seviye, Ağustos 2026’dan bu yana görülen en düşük bölge olarak öne çıktı. Geri çekilmede, Binance’e yönelik 6,3 milyar dolarlık saldırı haberinin yarattığı geniş çaplı piyasa baskısı etkili oldu.

Tasfiyeler 1,68 milyar dolara ulaştı

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte toplam tasfiye 1,68 milyar dolara çıktı. Bunun 1,43 milyar dolarlık kısmını yükseliş yönünde açılan uzun pozisyonlar oluşturdu. Bu tablo, satış dalgasının yalnızca Dogecoin ile sınırlı kalmadığını, daha geniş kripto piyasasına yayıldığını gösterdi.

GöstergeDeğerZaman/Not
Altın kesişim5 Ekim50 günlük ortalama 200 günlüğün üzerine çıktı
Ölüm kesişimiYaklaşık 3 hafta sonra50 günlük ortalama 200 günlüğün altına indi
DOGE zirvesi0,081 dolar29 Ekim
DOGE dip seviyesi0,072 dolarAğustos 2026’dan bu yana en düşük bölge
Toplam tasfiye1,68 milyar dolarSon 24 saat
Uzun pozisyon tasfiyesi1,43 milyar dolarToplamın büyük kısmı

Kısa vadede 0,069 dolar seviyesi bir sonraki önemli izleme alanı olarak öne çıkarken, 0,086 dolar bölgesi günlük hareketli ortalamalara yakın bir eşik olarak takip ediliyor. Son teknik sinyal, Dogecoin’de kısa vadeli eğilimin uzun vadeli görünüme kıyasla zayıfladığını ortaya koydu.

Dogecoin’de altın kesişim ile ölüm kesişiminin yalnızca üç hafta arayla gelmesi, piyasa ivmesinde ani değişime işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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