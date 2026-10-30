XRPL, stabilcoin büyümesinde haftalık sıralamada üçüncü oldu

XRP Ledger, stabilcoin piyasa değerindeki haftalık büyüme hızına göre hazırlanan küresel blokzincir sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. RWA Foundation’ın Token Terminal zincir verilerine dayandırdığı haftalık rapora göre, XRPL tabanlı stabilcoinlere son yedi günde 58,3 milyon dolarlık net sermaye girişi oldu.

Haftalık toparlanma öne çıktı

Bu artış, kısa süre önce görülen sert geri çekilmenin ardından geldi. 22 Ekim itibarıyla XRPL üzerindeki stabilcoin piyasa değeri, haftalık bazda %13,19 düşerek yaklaşık 999,9 milyon dolara gerilemişti. Bu düşüşte Ripple’ın RLUSD arzının bir bölümünü Ethereum ağına taşıması etkili oldu.

Ripple, ödeme odaklı blokzincir çözümleri geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirketin dolar sabitli varlığı RLUSD, son dönemde XRPL ve Ethereum arasındaki dağılımı nedeniyle ağ verilerinde doğrudan etkili bir unsur haline geldi.

RWA Foundation verilerine göre XRPL tabanlı stabilcoinlerde bir haftada 58,3 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Kurumsal kullanım için yeni özellik planlanıyor

XRPL tarafında gündemde olan bir başka başlık da işlem ücretlerinin sübvanse edilmesine dönük yeni özellik oldu. Bu yapının, şirketlerin müşterileri için toplu biçimde cüzdan oluşturmasını kolaylaştırması amaçlanıyor. Böylece her yeni cüzdan için 1 XRP başlangıç bakiyesinin zorunlu olarak kilitlenmesi gerekmeyebilir.

Söz konusu özelliğin devreye alınması, Sponsor adlı değişikliğin kabul edilmesine bağlı bulunuyor. Ancak 29 Ekim itibarıyla bu değişiklik yalnızca dokuz doğrulayıcı oyu alabildi. Gerekli nitelikli çoğunluğa henüz ulaşılamadığı için düzenlemenin kısa vadede yürürlüğe girmesi kesinleşmiş değil.

Mini sözlük: Sponsor değişikliği, XRPL üzerinde bir hesabın işlem maliyetini başka bir hesabın üstlenmesine imkan tanıyan teknik bir düzenleme olarak öne çıkıyor. Bu yapı, özellikle kurumsal uygulamalarda çok sayıda kullanıcı hesabının daha düşük başlangıç maliyetiyle açılmasını hedefliyor.

Küresel sıralamada Arc ve Tempo öne geçti

Haftalık net sermaye artışında ilk iki sırayı kurumsal altyapı ve otomatik ödeme sistemlerine odaklanan iki ağ aldı. Circle tarafından yapay zeka ajanları ve akıllı sözleşmeler için otomatik mutabakat altyapısı olarak geliştirilen Arc, 252,2 milyon dolarlık artışla listenin zirvesine çıktı. Bu seviye, en yakın takipçisinin sonucunun 2,5 katından daha yüksek gerçekleşti.

İkinci sırada ise 98,2 milyon dolarlık haftalık girişle Tempo yer aldı. Stripe ve Paradigm’in katkısıyla geliştirilen bu Katman 1 ödeme ağı, ticari işletmeler arası mutabakat süreçlerine odaklanıyor. Ağdaki büyümede, temel stabilcoin Open USD’ye yönelen likidite belirleyici oldu.

Platform Haftalık net giriş Sıralama Arc 252,2 milyon dolar 1 Tempo 98,2 milyon dolar 2 XRPL 58,3 milyon dolar 3

Arc, 252,2 milyon dolarlık haftalık artışla listenin ilk sırasına yerleşirken, Tempo 98,2 milyon dolar ve XRPL 58,3 milyon dolarla onu izledi.

Veriler, stabilcoin sermayesinin son haftada özellikle kurumsal ödeme altyapıları ile otomatik mutabakat çözümlerine yöneldiğini gösteriyor. XRPL, önceki haftadaki gerilemenin ardından yeniden büyüme kaydetse de Arc ve Tempo’nun gerisinde kaldı.