RIPPLE (XRP)

Ripple bağlantılı cüzdanlarda 310 milyon XRP hareketi görüldü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple bağlantılı cüzdanlarda toplam 310 milyon XRP’lik transfer gerçekleşti.
  • 📌 İşlemlerden 120 milyon XRP bilinmeyen bir cüzdana giderken 190 milyon XRP Ripple bağlantılı adrese ulaştı.
  • 🔎 29 Ekim 2026’daki Binance saldırısının ardından $XRP ve RLUSD hareketleri daha yakından izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Ripple ile bağlantılı cüzdanlarda kısa aralıklarla gerçekleşen toplam 310 milyon XRP tutarındaki transferler, kripto para piyasasında yeni bir hareketlilik yarattı. İşlemlerin amacı konusunda resmi bir açıklama bulunmazken, transferlerin zamanlaması nedeniyle şirketin XRP faaliyetleri yeniden öne çıktı.

İçindekiler
1 Üç büyük transfer kısa sürede gerçekleşti
2 Zamanlama Swell etkinliği sonrasına denk geldi
3 Binance saldırısı sonrası RLUSD takibi öne çıktı

Üç büyük transfer kısa sürede gerçekleşti

Blokzincir izleme platformu Whale Alert, birkaç dakika içinde gerçekleşen üç büyük XRP transferini paylaştı. En son işlemde Ripple bağlantılı bir adresten bilinmeyen bir cüzdana 120.000.000 XRP gönderildi. Bu transferin dolar karşılığı 150.565.645 olarak hesaplandı.

Buna ek olarak, bilinmeyen cüzdanlardan Ripple bağlantılı bir adrese toplam 190.000.000 XRP aktarıldı. Bu iki işlemin ilki 90.000.001 XRP ve 112.962.219 dolar, ikincisi ise 99.999.999 XRP ve 125.555.158 dolar büyüklüğünde gerçekleşti.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, XRP’nin şirket için en önemli öncelik olmaya devam ettiğini belirterek, “Yalnızca XRP için olumlu olacak adımlar atmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısıyla bilinen ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Son işlemlerin satış amaçlı olup olmadığı netleşmedi. Piyasada, bu hareketlerin hazine yönetimi, şirket içi cüzdan düzenlemesi ya da operasyonel ihtiyaçlarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Zamanlama Swell etkinliği sonrasına denk geldi

Transferlerin, Ripple’ın New York’ta 27 ile 29 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlediği Swell etkinliğinin hemen ardından gelmesi de ayrıca izleniyor. Etkinlik sonrasında XRP’nin şirket stratejisindeki rolüne ilişkin açıklamalar, varlığa yönelik ilgiyi artırmıştı.

Garlinghouse, Swell kapsamında yaptığı değerlendirmede XRP’nin farklı para birimleri arasında köprü işlevi görmeye devam ettiğini söyledi. Bu açıklama, büyük cüzdan hareketleriyle birleşince XRP üzerindeki piyasa odağını daha da güçlendirdi.

Binance saldırısı sonrası RLUSD takibi öne çıktı

Gelişmeler, 29 Ekim 2026 tarihinde Binance’e yönelik saldırının ardından geldi. Arkham Intelligence verilerine göre olayın tahmini etkisi 6,3 milyar dolar seviyesinde hesaplandı. Bu tutarın 300 milyon dolarlık kısmının XRP, 6 milyar dolarlık bölümünün ise dokuz farklı zincirdeki 141 transferle bağlantılı olduğu belirtildi.

Ripple’ın stabilcoinlerden sorumlu kıdemli yöneticisi Jack McDonald, şirketin Binance ve saldırganların elindeki RLUSD varlıklarına ilişkin olası istismar bildirimlerini yakından izlediğini açıkladı. McDonald, etkilenen fonların aktif biçimde dondurulduğunu duyurdu.

Binance Eş CEO’su Yi He, Ripple ekibinin 200 milyon dolarlık varlığı dondurmasına teşekkür etti.

Ripple bağlantılı 310 milyon XRP’lik son transferlerin bu daha geniş güvenlik ve operasyon süreciyle doğrudan ilişkili olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Şirketten gelecek yeni açıklamalar, işlemlerin niteliğine dair daha açık bir çerçeve sunabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple 310 milyon XRP taşıdı, Binance olayı sonrası sorular arttı

Binance saldırısında 233 milyon XRP çalındı, 200 milyon RLUSD donduruldu

Franklin Templeton, XRP ETF girişlerinde günü lider tamamladı

XRP Ledger’da ağ kullanımı yılın zirvesine çıktı, fiyat geriledi

Ripple, 2026 için güçlü büyüme ve yeni ortaklıklar açıkladı

XRP Ledger Foundation, Flare’ı önerilen doğrulayıcı listesine ekledi

XRP Ledger işlemleri sıçradı ancak XRP fiyatı zayıf kaldı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Ripple 310 milyon XRP taşıdı, Binance olayı sonrası sorular arttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple 310 milyon XRP taşıdı, Binance olayı sonrası sorular arttı
RIPPLE (XRP)
Binance saldırısında 233 milyon XRP çalındı, 200 milyon RLUSD donduruldu
RIPPLE (XRP)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?