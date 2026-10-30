Ripple bağlantılı cüzdanlarda 310 milyon XRP hareketi görüldü

Ripple ile bağlantılı cüzdanlarda kısa aralıklarla gerçekleşen toplam 310 milyon XRP tutarındaki transferler, kripto para piyasasında yeni bir hareketlilik yarattı. İşlemlerin amacı konusunda resmi bir açıklama bulunmazken, transferlerin zamanlaması nedeniyle şirketin XRP faaliyetleri yeniden öne çıktı.

Üç büyük transfer kısa sürede gerçekleşti

Blokzincir izleme platformu Whale Alert, birkaç dakika içinde gerçekleşen üç büyük XRP transferini paylaştı. En son işlemde Ripple bağlantılı bir adresten bilinmeyen bir cüzdana 120.000.000 XRP gönderildi. Bu transferin dolar karşılığı 150.565.645 olarak hesaplandı.

Buna ek olarak, bilinmeyen cüzdanlardan Ripple bağlantılı bir adrese toplam 190.000.000 XRP aktarıldı. Bu iki işlemin ilki 90.000.001 XRP ve 112.962.219 dolar, ikincisi ise 99.999.999 XRP ve 125.555.158 dolar büyüklüğünde gerçekleşti.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, XRP’nin şirket için en önemli öncelik olmaya devam ettiğini belirterek, “Yalnızca XRP için olumlu olacak adımlar atmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısıyla bilinen ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Son işlemlerin satış amaçlı olup olmadığı netleşmedi. Piyasada, bu hareketlerin hazine yönetimi, şirket içi cüzdan düzenlemesi ya da operasyonel ihtiyaçlarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Zamanlama Swell etkinliği sonrasına denk geldi

Transferlerin, Ripple’ın New York’ta 27 ile 29 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlediği Swell etkinliğinin hemen ardından gelmesi de ayrıca izleniyor. Etkinlik sonrasında XRP’nin şirket stratejisindeki rolüne ilişkin açıklamalar, varlığa yönelik ilgiyi artırmıştı.

Garlinghouse, Swell kapsamında yaptığı değerlendirmede XRP’nin farklı para birimleri arasında köprü işlevi görmeye devam ettiğini söyledi. Bu açıklama, büyük cüzdan hareketleriyle birleşince XRP üzerindeki piyasa odağını daha da güçlendirdi.

Binance saldırısı sonrası RLUSD takibi öne çıktı

Gelişmeler, 29 Ekim 2026 tarihinde Binance’e yönelik saldırının ardından geldi. Arkham Intelligence verilerine göre olayın tahmini etkisi 6,3 milyar dolar seviyesinde hesaplandı. Bu tutarın 300 milyon dolarlık kısmının XRP, 6 milyar dolarlık bölümünün ise dokuz farklı zincirdeki 141 transferle bağlantılı olduğu belirtildi.

Ripple’ın stabilcoinlerden sorumlu kıdemli yöneticisi Jack McDonald, şirketin Binance ve saldırganların elindeki RLUSD varlıklarına ilişkin olası istismar bildirimlerini yakından izlediğini açıkladı. McDonald, etkilenen fonların aktif biçimde dondurulduğunu duyurdu.

Binance Eş CEO’su Yi He, Ripple ekibinin 200 milyon dolarlık varlığı dondurmasına teşekkür etti.

Ripple bağlantılı 310 milyon XRP’lik son transferlerin bu daha geniş güvenlik ve operasyon süreciyle doğrudan ilişkili olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Şirketten gelecek yeni açıklamalar, işlemlerin niteliğine dair daha açık bir çerçeve sunabilir.