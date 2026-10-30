Ripple 310 milyon XRP taşıdı, Binance olayı sonrası sorular arttı

Ripple, cuma günü kısa aralıklarla toplam 310 milyon XRP transfer etti. Zincir verilerine göre işlemlerin toplam büyüklüğü 389,08 milyon doları aştı. Transferler, XRP’nin yaklaşık 1,25 dolar seviyesinde işlem gördüğü saatlerde gerçekleşti.

İşlemler birkaç dakika içinde tamamlandı

Whale Alert verilerine göre ilk işlemde Ripple, kimliği açıklanmayan bir cüzdana 120 milyon XRP gönderdi. Bu transferin karşılığı yaklaşık 150,57 milyon dolar oldu. Kısa süre sonra kimliği belirlenemeyen cüzdanlardan Ripple’a iki ayrı işlemle 90.000.001 XRP ve 99.999.999 XRP ulaştı. Bu iki transferin toplam değeri ise yaklaşık 238,52 milyon dolar olarak hesaplandı.

Ripple, XRP ekosisteminin gelişiminde merkezi rol oynayan San Francisco merkezli bir blokzincir şirketi olarak biliniyor. Şirketin gerçekleştirdiği yüksek tutarlı zincir içi hareketler, özellikle zamanlaması nedeniyle piyasa katılımcıları tarafından yakından izleniyor.

Ripple’a bağlı cüzdanlar ile kimliği belirlenemeyen adresler arasında birkaç dakika içinde gerçekleşen 310 milyon XRP’lik hareket, işlemlerin amacı konusunda yeni soru işaretleri doğurdu.

Binance bağlantısı tartışılıyor

Transferlerin zamanlaması, Binance ile bağlantılı son güvenlik olayı nedeniyle daha fazla öne çıktı. Ripple cephesinden gelen açıklamada şirketin, Binance’i etkileyen ve bir miktar XRP’nin çalınmasına yol açan son istismar vakasının ardından destek verdiği belirtilmişti.

Şirket, etkilenen fonların dondurulması için ilgili taraflarla koordinasyon kurduğunu da doğrulamıştı. Buna karşın son 310 milyon XRP transferinin bu destek çalışmasının bir parçası olup olmadığı netlik kazanmadı. İşlemlere ilişkin resmi bir gerekçe paylaşılmadığı için, zincir üzerindeki hareketin amacı konusunda kesin bir sonuca varılamıyor.

Ripple, etkilenen fonların dondurulması için ilgili taraflarla birlikte çalıştığını duyururken, son büyük XRP transferlerinin bu süreçle bağlantısı henüz açıklık kazanmadı.

Piyasada farklı senaryolar konuşuluyor

Büyük hacimli transferler sonrası bazı piyasa gözlemcileri olası satış ihtimalini gündeme getirdi. Özellikle dalgalı dönemlerde şirket cüzdanlarından çıkan yüksek tutarlı varlık hareketleri, likidite yönetimi veya kurum içi yeniden düzenleme kadar satış hazırlığı olarak da yorumlanabiliyor.

Buna karşılık başka yorumcular, işlemlerin doğrudan satışla ilişkili olmayabileceğini savunuyor. Ripple’a geri dönen 190.000.000 XRP’nin varlığı, hareketin tek yönlü bir çıkıştan çok daha karmaşık bir cüzdan düzenlemesine işaret edebileceği değerlendirmelerini güçlendirdi.

Şu aşamada bilinen tek unsur, 30 Ekim tarihli üç büyük işlemin birkaç dakika içinde tamamlandığı ve toplamda 310 milyon XRP’yi kapsadığı oldu. Ripple’dan transferlerin amacı, karşı tarafların niteliği veya Binance ile olası bağlantıya dair ek bir açıklama gelmiş değil.