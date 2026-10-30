Binance saldırısında 233 milyon XRP çalındı, 200 milyon RLUSD donduruldu

Kripto para piyasası son yılların en büyük güvenlik ihlallerinden biriyle sarsılırken, Binance’e yönelik saldırıda Ripple ekosistemine ait varlıklar da hedef alındı. Saldırganlar, borsanın sıcak cüzdanlarından 233,46 milyon XRP çekti. Bu tutarın yaklaşık 296 milyon dolar olduğu hesaplandı.

Schwartz’tan Stellar göndermeli çıkış

Ripple’ın eski teknoloji direktörü ve XRP Ledger’ın geliştiricilerinden David Schwartz, olayın ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Schwartz, EasyA kurucu ortağı Dom Kwok’un saldırı sonrası bakiyelerinin silindiğini, yalnızca Litecoin varlığının kaldığını söylemesinin ardından alaycı bir yanıt verdi.

David Schwartz, Binance hesabına fazladan 517 XLM yatırıldığını söyleyerek saldırganlara yönelik sert bir ironi kullandı.

Bu sözler, Ripple ile Stellar arasında uzun süredir bilinen rekabetin yeni bir yansıması olarak öne çıktı. Stellar ağı, Ripple’ın kurucu ortaklarından Jed McCaleb tarafından kurulmuştu. Bu nedenle saldırganların mağdurların hesabına rakip ağın tokenini bırakmış gibi gösterilmesi sosyal medyada hızla yayıldı.

XRP geri alınamıyor, RLUSD tarafında müdahale geldi

Şakanın ötesinde, saldırının doğrudan Ripple ekosistemini vurduğu görüldü. XRP Ledger’ın yapısı gereği, yerel token olan XRP’nin protokol düzeyinde zorla dondurulması veya geri çekilmesi mümkün değil. Bu nedenle çalınan XRP için teknik tarafta doğrudan bir bloke mekanizması bulunmuyor.

Ripple’ın ikinci varlığı olan RLUSD cephesinde ise tablo değişti. Ripple Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack McDonald, şirketin çalınan Ripple USD hareketlerini tespit ettiğini ve saldırganlarla bağlantılı adresleri acil biçimde engellediğini açıkladı.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple tarafından çıkarılan ABD dolarına endeksli stabilcoindir. Stabilcoinler genellikle ihraççı kurumun kontrol mekanizmaları sayesinde belirli adreslerde dondurma işlemi uygulanabilen dijital varlıklardır.

Jack McDonald, çalınan RLUSD’nin hareketinin izlendiğini ve ilgili adreslerin hızla bloke edildiğini açıkladı.

Toplam zarar 10 blokzincirde 6,3 milyar doları aştı

Binance kurucu ortağı Yi He, Ripple ekibine hızlı müdahalesi için kamuoyu önünde teşekkür etti. Yi He, yaklaşık 200 milyon dolarlık RLUSD fonunun dondurulduğunu ve kullanıcı varlıklarının koruma altında olduğunu söyledi. Böylece XRP tarafındaki tam merkeziyetsiz yapı ile RLUSD tarafındaki kontrollü ihraç modeli arasındaki fark somut biçimde ortaya çıktı.

Saldırının, 10 farklı blokzincir ağına yayılan ve toplam büyüklüğü 6,3 milyar dolar ile 6,36 milyar dolar arasında hesaplanan daha geniş çaplı Binance vakasının bir parçası olduğu aktarıldı. Borsa ve iş ortakları şimdiye kadar farklı ekosistemlerde toplam yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığı dondurdu.

Blokzincir araştırmacıları, saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubunun, diğer adıyla Lazarus’un, bulunabileceğini değerlendiriyor. Grup, son yıllarda kripto para platformlarını hedef alan büyük ölçekli siber saldırılarla anılıyor.