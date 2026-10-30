Binance, 6,3 milyar dolarlık hırsızlık sonrası para çekimini 48 saatte açacak

FBI ve ABD Gizli Servisi, Binance cüzdanlarından çalınan 6,3 milyar doları soruştururken, X platformunda Elon Musk ile Binance kurucusu Changpeng Zhao arasında sert bir tartışma yaşandı. Tartışma, krizin ortasında Musk’ın borsayla alay eden bir paylaşıma verdiği tepkinin ardından büyüdü.

X platformundaki tartışma büyüdü

Gerilim, bir kullanıcının Zhao’nun zararların karşılanacağı yönündeki açıklamalarını, FTX’in çöküşünden hemen önce Sam Bankman Fried’in attığı paylaşımla kıyaslayan bir görsel paylaşmasıyla başladı. Musk bu kıyaslamaya 😬 emojisiyle karşılık verdi. Bu tepki, Binance’e yönelik eleştirilerin hızla yayılmasına yol açtı.

Changpeng Zhao, Elon Musk’a doğrudan yanıt vererek kendisine saygı duyduğunu ancak bunun alay için yanlış bir zaman olduğunu söyledi ve desteğini esirgememesini istedi.

Zhao ise yanıtında tartışmayı farklı bir noktaya taşıdı. Musk’ın 2022’de Twitter’ı satın alırken Binance’in 500 milyon dolarlık finansman sağladığını hatırlattı. Zhao, bu yatırımın Ekim 2026 itibarıyla SpaceX hissesi üzerinden 1 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Binance bilançosunda SpaceX hissesi öne çıktı

Zhao, aynı tartışma içinde borsanın mali durumuna ilişkin bazı hesaplamalar da paylaştı. Buna göre 6,3 milyar dolarlık çalınan varlığın yaklaşık 3 milyar doları stabilcoin ihraççıları tarafından hızla donduruldu. Kalan bölümün bir kısmı ise SAFU rezerv fonu tarafından karşılanıyor. Zhao, fiili açığın yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu, bunun da yaklaşık yarısının SpaceX hissesiyle örtüştüğünü söyledi.

Mini sözlük: SAFU, Binance’in olağanüstü kayıplar için ayırdığı acil durum rezerv fonudur. SpaceX ise Elon Musk’ın uzay ve roket teknolojileri alanında faaliyet gösteren özel şirketidir.

Açığın yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu, yalnızca SPCX pozisyonunun 1 milyar doların üzerinde bulunduğunu ve kalan bölümün acı verici olsa da yönetilebilir kaldığını belirten Zhao, Musk’tan biraz destek göstermesini rica etti.

Binance eş CEO’su Yi He de tartışmaya katılarak şirketin yıllık gelirinin zararları karşılamaya yeterli olduğunu, bu nedenle SpaceX hisselerini satmaya ihtiyaç duymadıklarını ifade etti. Bu çıkış, Musk’a dolaylı bir yanıt olarak öne çıktı.

Para çekme işlemleri için süre verildi

Zhao daha sonra SpaceX hissesine ilişkin verileri paylaşma nedeninin, platformun güvenlik marjını göstermek olduğunu söyledi. Böylece kullanıcıların daha az endişe duymasını amaçladığını kaydetti. Musk ise Binance yönetiminin bu açıklamalarına henüz yanıt vermedi.

Binance, iç kontrollerin tamamlanmasının ardından para çekme işlemlerini 45 ila 48 saat içinde yeniden başlatmayı planlıyor. Dört yıl önce yapılan 500 milyon dolarlık yatırımın bugün gelinen noktada piyasa paniğine karşı başlıca dayanaklardan biri haline geldiği görülüyor.