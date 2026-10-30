HYPE işlem hacmi patladı, fiyat 91 doların üzerine çıktı

Hyperliquid’in yerel tokenı HYPE, son 24 saatte artan işlem hacmiyle birlikte güçlü bir toparlanma gösterdi. CoinGlass verilerine göre varlık 91,41 dolar seviyesinde işlem görürken günlük yükseliş oranı yüzde 15,22 oldu. Büyük borsalardaki toplam hacimdeki artış ise yüzde 680’i aştı.

Hacim artışı öne çıktı

Vadeli işlem hacmi 13,47 milyar dolara ulaştı. Spot piyasadaki hacim de yaklaşık 1 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tablo, kısa sürede piyasa ilgisinin belirgin biçimde arttığını gösterdi.

Binance, 24 saatlik 3,89 milyar dolarlık hacimle işlemlerde ilk sırada yer aldı. Bu borsadaki artış oranı yüzde 789,13 oldu. Hyperliquid platformunda ise günlük hacim 3,06 milyar dolara yükseldi ve yüzde 738,72’lik sıçrama görüldü. Hyperliquid, yüksek kaldıraçlı zincir üstü vadeli işlemlerle öne çıkan bir alım satım platformu olarak biliniyor.

Platform 24 saatlik hacim Artış oranı Binance 3,89 milyar dolar %789,13 Hyperliquid 3,06 milyar dolar %738,72

HYPE’deki toparlanma, işlem hacmindeki sert artışla desteklenirken türev piyasadaki yoğun ilgi de sürüyor.

Türev piyasada riskler sürüyor

Açık pozisyon büyüklüğü 4,02 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu veri, türev piyasada yoğun katılımın sürdüğüne işaret ediyor. Ancak yüksek vadeli işlem hareketliliği, fiyatın sert biçimde yön değiştirmesi halinde tasfiye riskini de artırabilir.

Son 24 saatte toplam tasfiye tutarı 32,57 milyon dolar oldu. Buna ek olarak, vadeli işlemlerde 12 saatlik net çıkış 50,28 milyon dolara ulaştı. Bu görünüm, fiyat yükselişine rağmen türev tarafta temkinli bir izleme ihtiyacını güçlendirdi.

Teknik görünümde toparlanma izlendi

Günlük grafikte HYPE, 75 dolar civarındaki son dip seviyelerden belirgin bir toparlanma kaydetti. Fiyatın çeşitli hareketli ortalamaların üzerine çıkması, kısa vadeli teknik görünümü destekledi. Son yükseliş mumunun güçlü hacimle oluşması da piyasaya yeni katılım geldiğine işaret etti.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI göstergesi 65 seviyesine yaklaştı. Bu seviye, momentumun güçlendiğini gösterirken geleneksel olarak aşırı alım kabul edilen bölgeye henüz girilmediğini ortaya koydu.

94 ile 98 dolar aralığı kısa vadede en önemli bölge olarak öne çıkarken, bu alanın aşılması halinde 100 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Kritik aralık 94 ile 98 dolar bandı oldu

Kısa vadede 94 ile 98 dolar aralığı satış baskısının daha önce yoğunlaştığı bölge olarak izleniyor. Fiyat bu alanın üzerine kalıcı biçimde yerleşirse psikolojik açıdan önemli görülen 100 dolar seviyesi test edilebilir. Buna karşılık ivmenin zayıflaması halinde ilk geri çekilme alanı 85 dolar, daha güçlü destek bölgesi ise 80 dolar olarak öne çıkıyor.