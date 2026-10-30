Franklin Templeton, XRP ETF girişlerinde günü lider tamamladı

XRP ETF’lerinde son işlem gününde yeniden para girişi görüldü. SosoValue verilerine göre toplam net giriş 8 milyon doların üzerine çıktı. Gün içindeki alımların tamamı Bitwise ve Franklin Templeton tarafından yapıldı.

İki kurumdan yeniden alım geldi

Son günlerde kurumsal yatırımcıların XRP odaklı yatırım ürünlerine karşı daha temkinli davrandığı görülürken, son veriler bu eğilimde kısmi bir değişime işaret etti. Bitwise, yaklaşık 2,23 milyon XRP alımı gerçekleştirdi. Bu alımın parasal karşılığı 2,86 milyon dolar olarak kayda geçti.

Franklin Templeton ise aynı işlem gününde Bitwise’ın üzerinde bir alım yaptı. Kurumun 4,34 milyon XRP satın aldığı, bu işlemin yaklaşık 5,57 milyon dolar büyüklüğe ulaştığı görüldü. Böylece gün içindeki en büyük XRP ETF katkısı Franklin Templeton’dan geldi.

Bitwise ve Franklin Templeton, son işlem gününde XRP ETF’lerine giren 8 milyon doların üzerindeki yeni paranın tek kaynakları oldu.

Her iki kurum açısından da bu hareket, durgun geçen birkaç günün ardından geldi. Bitwise cephesinde 29 Ekim’de görülen yeni sermaye girişi, yaklaşık beş günlük sıfır hareket ve çıkış döneminden sonra kaydedilmişti. Franklin Templeton’da da benzer şekilde beş işlem günü boyunca bildirilen giriş görülmemişti.

Kümülatif tablo güçlendi

Son alımların ardından XRP ETF’lerinde kümülatif net giriş 1,81 milyar dolara ulaştı. Toplam net varlık büyüklüğü ise 1,47 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu tablo, son seanstaki girişin tek başına belirleyici olmaktan çok, daha geniş bir sermaye birikiminin devamı niteliği taşıdığını gösteriyor.

Kurumsal akışların hangi günlerde hızlandığını izlemek, XRP ürünlerine yönelik ilginin yönünü anlamak açısından önem taşıyor. Bu tür veri değişimlerini takip etmek isteyenler için CryptoAppsy içinde yer alan coin’e özel haber akışı ve anlık fiyat grafikleri, XRP ETF hareketleriyle spot piyasa arasındaki eş zamanlı değişimi tek ekranda izlemeye yardımcı olabilir.

Franklin Templeton, 4,34 milyon XRP ile günün en büyük alımını yaptı ve son girişlerde belirleyici kurum oldu.

İlgi yeniden canlanma sinyali verdi

Son veriler, kurumsal tarafta temkinli duruşun tamamen ortadan kalktığını göstermese de, XRP ETF ekosisteminde ilginin yeniden canlanmaya başladığına işaret ediyor. Özellikle girişlerin yalnızca iki büyük varlık yönetim şirketinden gelmesi, alımların seçici ancak net bir şekilde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Piyasadaki genel görünümde sessiz geçen günlerin ardından gelen bu alımlar, XRP yatırım ürünlerinin kısa vadede yeniden daha yakından izlendiğini gösterdi. Son işlem gününde ortaya çıkan tabloyla birlikte Franklin Templeton, günlük bazda en güçlü katkıyı sağlayan kurum olarak öne geçti.