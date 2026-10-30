SHIBA INU (SHIB)

Binance saldırısında 499,9 milyar SHIB şüpheli adrese taşındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance saldırısında $SHIB dahil çok sayıda varlık şüpheli adrese taşındı.
  • 📌 Saldırganla ilişkilendirilen cüzdanda 499,9 milyar SHIB ve başka tokenler bulunuyor.
  • 🧭 Binance, 29 Ekim 2026’da başlayan olayın toplam etkisini 6,3 milyar dolar olarak açıkladı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Binance’ı hedef alan siber saldırının ardından yaklaşık 499,9 milyar SHIB’in, zincir üstü izleme araçlarında “Binance Hot Wallet Exploiter 2” etiketiyle görülen bir adrese aktarıldığı bildirildi. Shiba Inu topluluğunun uzun süredir takip edilen üyelerinden Mazrael, bu miktarın toplam SHIB arzının yaklaşık %0,05’ine karşılık geldiğini ve piyasa değerinin 2,25 milyon ile 2,3 milyon dolar bandında bulunduğunu paylaştı.

İçindekiler
1 Saldırının ilk bulguları
2 Adreste yalnızca SHIB yok
3 Zararın boyutu ve karşılanması

Saldırının ilk bulguları

CryptoQuant verilerine göre saldırının başlangıcı 29 Ekim 2026 tarihinde saat 20:24 UTC’de kaydedildi. Buna göre “Binance 14” olarak işaretlenen cüzdandan 167.464 ETH çıkışı gerçekleşti. Söz konusu varlıkların, USDT ve 63 farklı token ile birlikte toplamda yaklaşık 1,6 milyar dolar değer taşıdığı aktarıldı.

Mazrael, paylaştığı Etherscan ekran görüntüsünde saldırganla ilişkilendirilen adreste 499.926.072.560 SHIB bulunduğunu öne sürdü. Aynı adresin daha önce herhangi bir işlem geçmişine sahip olmadığı, buna karşın Etherscan tarafından “Exploit” ve “Heist” etiketleriyle işaretlendiği görüldü.

Mazrael, saldırıyla ilişkilendirilen adreste 499,9 milyar SHIB bulunduğunu belirtirken, bu miktarın Shiba Inu arzının yaklaşık %0,05’ine denk geldiğini vurguladı.

Adreste yalnızca SHIB yok

Verilere göre söz konusu cüzdanda yalnızca SHIB yer almıyor. USDT, USDC ve ETH dahil olmak üzere başka tokenlerin de Binance etiketli sıcak cüzdanlardan çekilerek bu adrese taşındığı görülüyor. Bu tablo, olayın yalnızca tek bir varlığı değil, daha geniş bir varlık grubunu etkilediğine işaret ediyor.

VarlıkDurumKaynak
SHIB499,9 milyar adet taşındıBinance sıcak cüzdanları
ETH167.464 ETH çıkışı kaydedildiBinance 14 cüzdanı
USDT ve USDCBüyük miktarlar adrese geçtiBinance etiketli cüzdanlar

Binance, ilk incelemelerde olayın bir DevOps mühendisine ait dizüstü bilgisayarın ele geçirilmesiyle bağlantılı olabileceğini açıkladı. Borsaya göre saldırgan bu yolla bir servis konteynerine erişim sağladı ve yetkisiz çekim işlemleri gönderdi. Şirket, buna rağmen herhangi bir cüzdan özel anahtarının sızdırıldığına dair bulguya ulaşmadığını duyurdu.

Zararın boyutu ve karşılanması

Binance, saldırının toplam etkisini yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak hesaplıyor. Bunun yaklaşık 3 milyar dolarlık bölümünün ise şu ana kadar zincir üzerinde dondurulduğu belirtildi. Nihai ve geri döndürülemez kaybın ise henüz netleşmediği anlaşılıyor; dondurulan varlıklar, geri kazanılan tutarlar ve kalıcı kayıplar aynı başlık altında değerlendirilmiyor.

Binance, kullanıcı zararlarının SAFU fonu ve şirket kaynaklarıyla karşılanacağını, kullanıcı varlıklarının güvende kaldığını açıkladı.

Olayın ardından Mazrael, varlıkların borsalarda tutulmasının getirdiği saklama risklerine yeniden işaret etti. Merkezi borsalar kullanım kolaylığı sağlasa da, bu platformları kullanan yatırımcılar güvenlik altyapısı ve operasyonel koruma önlemleri konusunda ilgili hizmet sağlayıcılara bağımlı kalabiliyor.

SHIB tarafında öne çıkan unsur, çalındığı öne sürülen miktarın arz içindeki payından çok, saldırının genişliği içinde sembolik bir görünürlük kazanması oldu. Zincir üstü hareketler izlenmeye devam ederken, ilgili adresteki varlıkların akıbeti konusunda belirsizlik sürüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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