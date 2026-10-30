BINANCE

CZ, Elon Musk’ı azarladı: Şaka yapmanın zamanı değil

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚠️ CZ, Elon Musk’a “Şaka yapmanın zamanı değil, lütfen dur” diyerek tepki gösterdi.
  • 💰 CZ, Twitter’ın satın alınması sırasında yapılan 500 milyon dolarlık yatırım karşılığında edinilen SpaceX hisselerinin değerinin 1 milyar doları aştığını belirtti.
  • 🤝 Binance’in kurucusu, Musk’tan biraz destek görmek istediğini söyledi.
COINTURK
COINTURK
Memetoro

Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), Elon Musk’ın X’te paylaştığı emojilere ve açıklamalara tepki göstererek Binance’ni hacklenmesiyle ilgili olarak kendisinden şaka yapmayı bırakmasını istedi.

Musk’a saygı duyduğunu belirten CZ, “Elon, sana büyük saygı duyuyorum ama şaka yapmanın zamanı değil. Lütfen dur” ifadelerini kullandı.

CZ, Musk’ın Twitter’ı satın alması sırasında yaptıkları 500 milyon dolarlık yatırım karşılığında edindikleri SpaceX hisselerinin değerinin 1 milyar doları aştığını da belirtti. Binance kurucusu, Musk’tan biraz destek görmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

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