CZ, Elon Musk’ı azarladı: Şaka yapmanın zamanı değil

Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), Elon Musk’ın X’te paylaştığı emojilere ve açıklamalara tepki göstererek Binance’ni hacklenmesiyle ilgili olarak kendisinden şaka yapmayı bırakmasını istedi.

Musk’a saygı duyduğunu belirten CZ, “Elon, sana büyük saygı duyuyorum ama şaka yapmanın zamanı değil. Lütfen dur” ifadelerini kullandı.

CZ, Musk’ın Twitter’ı satın alması sırasında yaptıkları 500 milyon dolarlık yatırım karşılığında edindikleri SpaceX hisselerinin değerinin 1 milyar doları aştığını da belirtti. Binance kurucusu, Musk’tan biraz destek görmekten memnuniyet duyacağını söyledi.