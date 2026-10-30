Hyperliquid 100 dolara yaklaşırken Cardano’da satış baskısı sürüyor

Kripto para piyasasında kısa vadeli teknik görünüm farklı yönlere işaret ediyor. Hyperliquid’in tokeni HYPE yeniden güç kazanırken, XRP zayıf seyrini sürdürüyor, Cardano tarafında ise satış baskısı devam ediyor. Zcash’te ise sert düzeltmeye rağmen daha geniş yükseliş yapısının korunduğu görülüyor.

HYPE yeniden ivme kazandı

HYPE 90,36 dolar civarında işlem görürken, ekim ayındaki düzeltmenin ardından toparlanma sinyalleri verdi. Eylül sonunda yaklaşık 97,50 dolara kadar çıkan varlık, daha sonra 75 ile 77 dolar aralığına çekildi. Bu bölgeden gelen alımlar, daha yüksek dip olasılığını güçlendirdi.

Son yükselişle birlikte HYPE, 82 ile 85 dolar bandının üzerine çıktı. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üstünde kalınması, alım iştahının toparlandığına işaret ediyor. Göreli Güç Endeksi de 60 ile 65 bandına yükselerek momentumun güçlendiğini, ancak aşırı alım bölgesine henüz girilmediğini gösteriyor.

HYPE için 92,50 ile 95 dolar aralığı kısa vadede kritik eşik olarak öne çıkarken, bu bandın aşılması halinde fiyatın 100 dolar seviyesine yönelmesi gündeme gelebilir.

Yakın vadede 92,50 ile 95 dolar aralığı ilk güçlü engel konumunda bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 97,50 doların yeniden test edilmesi ve psikolojik 100 dolar eşiğine doğru alan açılması mümkün olabilir. Aşağıda ise 85 ile 87 dolar bandı ilk destek, 80 ile 82,50 dolar aralığı ise daha güçlü talep bölgesi olarak izleniyor.

XRP toparlanmakta zorlanıyor

XRP 1,2904 dolar civarında işlem görüyor ve son düşüşün ardından belirgin bir güç toparlayabilmiş değil. Ağustos sonundaki yükseliş sırasında 1,70 dolara yaklaşan fiyat, sonraki dönemde daha düşük tepeler oluşturarak düzeltme sürecine girdi. Son olarak 1,55 dolar civarında gelen satışlar bu zayıf yapıyı pekiştirdi.

Fiyatın 1,25 ile 1,30 dolar aralığında tutunması kısa vadede önemli görülüyor. Buna karşın 1,34 ile 1,40 dolar arasında kümelenen hareketli ortalamaların altında kalınması, yukarı yönlü denemelerin şimdilik sınırlı kaldığını gösteriyor. RSI göstergesinin 40 civarında bulunması da alım gücünün zayıf olduğuna işaret ediyor.

XRP’de daha ikna edici bir toparlanma için 1,40 doların üzerine çıkılması ve bu hareketin daha güçlü işlem hacmiyle desteklenmesi gerekiyor.

Yukarıda 1,32 ile 1,35 dolar aralığı ilk engel olarak öne çıkıyor. Bunun ardından 1,38 ile 1,42 dolar bandı daha güçlü direnç bölgesi niteliği taşıyor. Buna karşılık 1,25 doların kaybedilmesi durumunda 1,20 ve ardından 1,10 dolara doğru yeni bir geri çekilme riski artabilir.

Cardano baskı altında, Zcash daha dayanıklı

Cardano 0,2015 dolar civarında işlem görüyor ve ekim ayı boyunca süren düşüş eğilimi sonrası kritik destek bölgesine yaklaşmış durumda. Haziranda 0,14 dolar civarında dip oluşturan ADA, ekim başında 0,27 dolara kadar toparlanmıştı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve fiyat yeniden ana hareketli ortalamaların altına sarktı.

ADA için 0,195 ile 0,20 dolar aralığı yakın destek bölgesi olarak izleniyor. RSI’ın 30 ile 35 bandına gerilemesi kısa vadeli tepki ihtimalini canlı tutsa da, göstergeler henüz net bir dönüşü doğrulamıyor. Yukarı yönlü iyileşme için önce 0,22 doların, ardından 0,24 doların aşılması gerekiyor.

Zcash ise 1.282,41 dolar civarında işlem görürken diğer varlıklara kıyasla daha güçlü bir teknik yapı sergiliyor. Yaz aylarında 450 ile 500 dolar bandında yatay seyreden ZEC, ağustos sonundan itibaren sert yükselerek ekim başında 1.700 dolara kadar çıkmıştı. Sonraki düzeltmeyle 1.100 dolar bölgesine inse de fiyatın 1.200 dolar çevresindeki orta vadeli ortalamaların üzerinde kalması, yükseliş yapısının tamamen bozulmadığına işaret ediyor.

ZEC tarafında 1.300 ile 1.350 dolar bandı yakın vadeli direnç alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması halinde 1.400 ile 1.500 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Aşağıda 1.200 dolar ilk önemli destek olarak izlenirken, bu seviyenin altı daha derin bir düzeltme riskini artırabilir.