Claude Code eklentisindeki arka kapı geliştiriciler için risk oluşturdu

Visual Studio Code üzerinden Claude AI kullanan geliştiriciler, popüler kodlama yardımcısının zararlı bir sürümünün ortaya çıkmasının ardından ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya kaldı. Siber güvenlik araştırmacıları, Claude Code eklentisinin 2.1.313 sürümünde gizli bir arka kapı bulunduğunu açıkladı.

Open VSX üzerindeki sürümde zararlı kod bulundu

OpenSourceMalware araştırmacıları 30 Ekim tarihli raporda, söz konusu sürümün Open VSX eklenti kayıt defterinde tespit edildiğini bildirdi. Open VSX, geliştiricilerin kod editörlerine araç eklemek için kullandığı bir eklenti dağıtım kaynağı olarak biliniyor.

Araştırmacılar, zararlı sürümün görünüş ve temel işleyiş bakımından meşru Claude Code aracıyla büyük ölçüde aynı olduğunu, bu nedenle tehdidin fark edilmesinin zorlaştığını belirtiyor.

OpenSourceMalware araştırmacıları, Open VSX üzerinde incelenen 2.1.313 sürümünde zararlı kodu doğruladıklarını, ancak bu kodun sisteme nasıl eklendiğini saptayamadıklarını aktarıyor.

İncelemeye göre eklenti yüklendiğinde devreye giren ek kod, saldırganların kontrol ettiği bir sunucuyla uzaktan bağlantı kurmaya çalıştı. Bu bağlantının kurulması halinde saldırganlar, etkilenen bilgisayara dışarıdan erişim sağlayabilir.

Mini sözlük: Open VSX, VS Code uyumlu editörler için topluluk temelli bir eklenti kayıt sistemidir. Arka kapı ise saldırgana sistemde gizli ve kalıcı erişim sağlayabilen zararlı kod türünü ifade eder.

Kalıcılık özelliği riski büyüttü

Araştırmacılar, zararlı yazılımın bilgisayar yeniden başlatılsa bile etkin kalacak şekilde tasarlandığını kaydetti. Bu durum, yalnızca VS Code uygulamasını kapatmanın ya da Claude kullanımını durdurmanın tehdidi ortadan kaldırmayabileceğine işaret ediyor.

Bu nedenle yalnızca eklentiyi silmek yeterli görülmüyor. Open VSX üzerinden 2.1.313 sürümünü kuran geliştiricilerin sistemlerini potansiyel olarak ele geçirilmiş kabul ederek acil inceleme başlatması gerekiyor.

Kripto geliştiricileri için özel riskler öne çıktı

Saldırının doğrudan kripto para kullanıcılarını hedeflemek için tasarlandığına dair bir bulgu paylaşılmadı. Buna karşın blokzincir projeleri üzerinde çalışan geliştiricilerin bilgisayarlarında özel anahtarlar, cüzdan giriş bilgileri, borsa API anahtarları ve kripto altyapılarına erişim verileri bulunabildiği için risk seviyesi daha yüksek olabilir.

Saldırganların uzaktan erişim elde etmesi halinde bu bilgilerin ele geçirilmesi ve cüzdanlar ya da projeler üzerinde yetkisiz işlemler için kullanılması ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, incelenen zararlı kod içinde blokzincir odaklı özel bir işlev saptamadı ve doğrulanmış bir kripto varlık hırsızlığı vakası paylaşmadı.

Bununla birlikte mevcut bulgular, Anthropic’in resmi VS Code Marketplace dağıtımının ya da şirketin daha geniş dağıtım sistemlerinin ele geçirildiğini kanıtlamıyor. Tespit edilen olay, şu aşamada Open VSX üzerindeki belirli sürümle sınırlı görünüyor.