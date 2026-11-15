16-20 Kasım haftasında piyasaları hangi önemli gelişmeler bekliyor?

Küresel piyasalar 16-20 Kasım haftasında Nvidia’nın bilançosunu, Fed’in ekim ayı toplantı tutanaklarını ve ABD’de tüketim ile üretime ilişkin yeni verileri izleyecek. Kripto para piyasasında ise Solana Breakpoint konferansı, üç token kilit açılışı ve Bitcoin ile Ethereum opsiyonlarının vadesi öne çıkıyor.

Fed tutanakları ve Nvidia bilançosu aynı gün açıklanacak

ABD’de salı günü açıklanacak ekim ayı perakende satışlarında aylık artışın yüzde 0,8’den yüzde 0,2’ye gerilemesi bekleniyor. Sanayi üretiminde de artış beklentisi yüzde 0,1 seviyesinde. Önceki veri yüzde 0,7’ydi.

Nvidia, ABD’de salı seansı kapandıktan sonra çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bilanço Türkiye saatiyle çarşambanın ilk saatlerinde gelecek. Fed ise aynı gün, politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttuğu 27-28 Ekim toplantısının tutanaklarını yayımlayacak.

Perşembe günü açıklanacak haftalık ilk işsizlik maaşı başvurularının 200 binden 197 bine gerilemesi bekleniyor. Cuma günü Michigan Üniversitesi kasım ayına ait nihai tüketici güveni ve enflasyon beklentilerini açıklayacak. Tüketici güveni endeksinin öncü değeri 51,0.

Kriptoda kilit açılışları ve opsiyon vadeleri

Solana Breakpoint’in 16-17 Kasım’daki ana oturumlarında stablecoin’ler, tokenizasyon ve ödemeler ele alınacak. Salı günü The Graph’ta devreye girecek değişiklikle büyük ağ operatörlerinin ödül almak için sunması gereken veri hizmetinin kapsamı, stake ettikleri GRT miktarına göre artacak.

Kilit açılışı takvimlerine göre pazartesi 92,65 milyon ARB ve 173,04 milyon ZK’nın kilidi açılacak. 19-20 Kasım’da açılması beklenen yaklaşık 23 milyon ZRO ise LayerZero’nun dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 6’sına denk geliyor.

Cuma günü Deribit’te haftalık Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının vadesi dolacak. BNB ve SEI staking ETF’leri dahil çeşitli REX-Osprey fonlarının kayıt değişiklikleri için de yürürlük tarihi 20 Kasım olarak belirlendi. Fonların işlem başlangıcına ilişkin duyuru bekleniyor.

Gün Küresel piyasalar Fed konuşmaları Kripto para gündemi 16 Kasım Pazartesi 16.30 New York Fed imalat endeksi 17.05 John Williams · 20.00 Kevin Warsh Solana Breakpoint (16-17 Kasım) · ARB ve ZK kilit açılışları 17 Kasım Salı 16.30 ABD perakende satışları ve ithalat-ihracat fiyatları · 17.15 Sanayi üretimi 17.10 Christopher Waller · 17.30 Beth Hammack The Graph ağ değişikliği 18 Kasım Çarşamba 00.20 civarı Nvidia bilançosu · 16.30 ABD konut verileri · 21.00 20 yıllık tahvil ihalesi · 22.00 Fed tutanakları 22.30 John Williams North American Blockchain Summit (18-19 Kasım) 19 Kasım Perşembe 16.30 ABD işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi · 21.00 10 yıllık TIPS ihalesi 20.30 Austan Goolsbee ZRO kilit açılışı (19-20 Kasım) 20 Kasım Cuma 18.00 Michigan tüketici güveni ve enflasyon beklentileri 20.15 Lisa Cook 11.00 BTC ve ETH opsiyon vadesi · REX-Osprey ETF kayıt değişikliklerinin yürürlük tarihi