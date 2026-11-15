Kripto Para

16-20 Kasım haftasında piyasaları hangi önemli gelişmeler bekliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • Bu hafta kripto yatırımcıları neyi izleyecek?
  • 🗓️ Çarşamba günü Nvidia bilançosu TSİ 00.20 civarında, Fed tutanakları 22.00’de açıklanacak.
  • 📊 ABD’de salı günü açıklanacak verilerde perakende satışların %0,2, sanayi üretiminin %0,1 artması bekleniyor.
  • 🔓 ARB ve ZK’da pazartesi, ZRO’da 19-20 Kasım’da kilit açılışı var.
  • ⏳ $BTC ve Ethereum’un haftalık opsiyonları cuma günü TSİ 11.00’de vadesini dolduracak.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Küresel piyasalar 16-20 Kasım haftasında Nvidia’nın bilançosunu, Fed’in ekim ayı toplantı tutanaklarını ve ABD’de tüketim ile üretime ilişkin yeni verileri izleyecek. Kripto para piyasasında ise Solana Breakpoint konferansı, üç token kilit açılışı ve Bitcoin ile Ethereum opsiyonlarının vadesi öne çıkıyor.

Fed tutanakları ve Nvidia bilançosu aynı gün açıklanacak

ABD’de salı günü açıklanacak ekim ayı perakende satışlarında aylık artışın yüzde 0,8’den yüzde 0,2’ye gerilemesi bekleniyor. Sanayi üretiminde de artış beklentisi yüzde 0,1 seviyesinde. Önceki veri yüzde 0,7’ydi.

Nvidia, ABD’de salı seansı kapandıktan sonra çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bilanço Türkiye saatiyle çarşambanın ilk saatlerinde gelecek. Fed ise aynı gün, politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttuğu 27-28 Ekim toplantısının tutanaklarını yayımlayacak.

Perşembe günü açıklanacak haftalık ilk işsizlik maaşı başvurularının 200 binden 197 bine gerilemesi bekleniyor. Cuma günü Michigan Üniversitesi kasım ayına ait nihai tüketici güveni ve enflasyon beklentilerini açıklayacak. Tüketici güveni endeksinin öncü değeri 51,0.

Kriptoda kilit açılışları ve opsiyon vadeleri

Solana Breakpoint’in 16-17 Kasım’daki ana oturumlarında stablecoin’ler, tokenizasyon ve ödemeler ele alınacak. Salı günü The Graph’ta devreye girecek değişiklikle büyük ağ operatörlerinin ödül almak için sunması gereken veri hizmetinin kapsamı, stake ettikleri GRT miktarına göre artacak.

Kilit açılışı takvimlerine göre pazartesi 92,65 milyon ARB ve 173,04 milyon ZK’nın kilidi açılacak. 19-20 Kasım’da açılması beklenen yaklaşık 23 milyon ZRO ise LayerZero’nun dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 6’sına denk geliyor.

Cuma günü Deribit’te haftalık Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının vadesi dolacak. BNB ve SEI staking ETF’leri dahil çeşitli REX-Osprey fonlarının kayıt değişiklikleri için de yürürlük tarihi 20 Kasım olarak belirlendi. Fonların işlem başlangıcına ilişkin duyuru bekleniyor.

GünKüresel piyasalarFed konuşmalarıKripto para gündemi
16 Kasım Pazartesi16.30 New York Fed imalat endeksi17.05 John Williams · 20.00 Kevin WarshSolana Breakpoint (16-17 Kasım) · ARB ve ZK kilit açılışları
17 Kasım Salı16.30 ABD perakende satışları ve ithalat-ihracat fiyatları · 17.15 Sanayi üretimi17.10 Christopher Waller · 17.30 Beth HammackThe Graph ağ değişikliği
18 Kasım Çarşamba00.20 civarı Nvidia bilançosu · 16.30 ABD konut verileri · 21.00 20 yıllık tahvil ihalesi · 22.00 Fed tutanakları22.30 John WilliamsNorth American Blockchain Summit (18-19 Kasım)
19 Kasım Perşembe16.30 ABD işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi · 21.00 10 yıllık TIPS ihalesi20.30 Austan GoolsbeeZRO kilit açılışı (19-20 Kasım)
20 Kasım Cuma18.00 Michigan tüketici güveni ve enflasyon beklentileri20.15 Lisa Cook11.00 BTC ve ETH opsiyon vadesi · REX-Osprey ETF kayıt değişikliklerinin yürürlük tarihi
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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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