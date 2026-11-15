RIPPLE (XRP)

XRP’de tasfiye baskısı arttı, haftalık kayıp %17’ye ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de tasfiye baskısı büyüdü ve haftalık kayıp %17’ye ulaştı.
  • 📉 Son 24 saatte $XRP’de 43,17 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi.
  • 💵 Stabilcoin arzı son bir ayda 17 milyar dolar azalarak 2022’den bu yana en sert düşüşü gördü.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

XRP, hafta sonunda hızlanan satışlarla birlikte son 24 saatte %3,43 değer kaybederek 0,969 dolara geriledi. Haftalık düşüş ise %17 seviyesine ulaştı. Vadeli piyasalardaki tasfiyelerin artması, fiyat üzerindeki baskının belirginleşmesine yol açtı.

İçindekiler
1 Vadeli piyasalarda uzun pozisyonlar çözüldü
2 Negatif fonlama piyasa eğilimini yansıttı
3 Likidite daralması kripto piyasasını etkiliyor

Vadeli piyasalarda uzun pozisyonlar çözüldü

CoinGlass verileri, son düşüşte en büyük darbeyi yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcıların aldığını gösterdi. Son 24 saatte XRP’deki uzun pozisyon tasfiyeleri 43,17 milyon dolara çıktı. Bu tutar, toplam tasfiyelerin yaklaşık %91’ini oluşturdu.

CoinGlass verileri, XRP’de son 24 saatte görülen tasfiyelerin büyük bölümünün uzun pozisyonlardan geldiğini ve satış baskısının bu yolla hızlandığını ortaya koyuyor.

Aynı dönemde açık pozisyon miktarı da geriledi. XRP açık pozisyon büyüklüğü son 24 saatte %5,53 düşerek 2,03 milyar dolara indi. Bu tablo, özellikle uzun yönlü işlemlerde pozisyon kapatmaların öne çıktığına işaret etti.

Fiyat hareketlerindeki sertleşmeyi anlık izlemek isteyenler için CryptoAppsy, özellikle XRP gibi tasfiye baskısının öne çıktığı dönemlerde grafiklerle fiyat değişimini ve coin’e özel haber akışını aynı ekranda takip etme imkanı sunuyor. Böylece açık pozisyonlardaki çözülmenin piyasaya nasıl yansıdığı daha düzenli biçimde izlenebiliyor.

Negatif fonlama piyasa eğilimini yansıttı

Perpetual vadeli işlem piyasasında fonlama oranı da negatif bölgeye geçti. XRP’de fonlama oranı eksi %0,0082 seviyesinde bulunuyor. Bu yapı, kısa pozisyon taşıyanların uzun pozisyon sahiplerine ödeme yaptığı bir dengeye işaret ediyor ve piyasada düşüş beklentisinin ağır bastığını gösteriyor.

XRP, 5 Kasım ile 14 Kasım 2026 arasında 10 gün üst üste geriledi. Ekim kapanışında günlük 200 günlük ortalamanın altına inen fiyat, momentum kaybını bu aşamada belirginleştirdi. Ekim ayının ilk bölümünde günlük 50 günlük ortalamanın da kaybedilmesi, alıcı tarafın zayıflamasına neden oldu.

Likidite daralması kripto piyasasını etkiliyor

Daha geniş piyasa görünümünde ise stabilcoin arzındaki gerileme öne çıkıyor. Glassnode analistleri, stabilcoin arzının son bir ayda 17 milyar dolar azaldığını ve bunun 2022’den bu yana en sert düşüş olduğunu aktarıyor. Yatırımcıların stabilcoin varlıklarını itibari paraya çevirmesi, Bitcoin ve altcoinler için kullanılabilir alım gücünü azaltıyor.

Bitwise CEO’su Matt Hougan, piyasada bir noktada büyük bir alım fırsatı oluşabileceğini, ancak bunun zamanlamasını öngörmenin zor olduğunu belirtiyor.

Teknik göstergelerde günlük RSI aşırı satım bölgesine girdi. Bu görünüm, kısa vadede tepki yükselişi ihtimalini gündemde tutuyor. Böyle bir toparlanmanın kalıcı olması halinde piyasada 1,25 dolar ve 1,30 dolar seviyeleri yeniden izlenecek. Aşağı yönlü hareketin sürmesi durumunda ise 0,77 dolar bölgesi öne çıkan eşiklerden biri olarak görülüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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