RIPPLE (XRP)

XRPL üzerinde AI ajan ödemeleri 10 milyon işlemi aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL üzerinde AI ajan ödemeleri 10 milyon işlemi aştı.
  • 🤖 t54.ai, $XRP ve RLUSD ile tekil görev ödemelerini 200’den fazla satıcıya taşıdı.
  • 🔗 t54.ai, Ripple ve Mastercard yaklaşan hackathon öncesi ortak çalışma yürütüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

AI ödeme girişimi t54.ai’nin kurucusu Chandler Fang, XRP Ledger üzerindeki x402 Facilitator altyapısının 10 milyondan fazla AI ajan işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı. XRPL Foundation’ın 15 Kasım’da X üzerinden yayımladığı röportajda görüşmeci, toplam işlem sayısını 11,7 milyon olarak verdi.

İçindekiler
1 İşlem hacmi kısa sürede büyüdü
2 Ödemelerde odak tekil görevler oldu
3 Risk yönetimi ve Mastercard bağlantısı

İşlem hacmi kısa sürede büyüdü

Fang, röportajdan üç ya da dört ay önce XRPL üzerinde AI ajanları tarafından yapılan işlemlerin neredeyse hiç bulunmadığını söyledi. XRP Seoul 2026 etkinliğinde kaydedilen röportajda, toplam hacmin son üç ay içinde çok hızlı arttığını belirtti.

Chandler Fang, XRPL üzerindeki 10 milyon işlemin yalnızca bir başlangıç olduğunu, gelecek yıl AI ajanları kaynaklı işlem sayısında çok daha güçlü bir artış beklediğini söyledi.

x402 Facilitator, AI ajanları ile ödeme altyapısı arasında köprü görevi görüyor. Bu sistem sayesinde ajanlar, her biri için ayrı bir cüzdan kurulmasına gerek kalmadan XRP veya RLUSD ile ödeme yapabiliyor. Fang, ağda halihazırda 200’ü aşkın satıcının yer aldığını da aktardı.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple bağlantılı dolar endeksli bir stabilcoin olarak konumlanıyor. x402 Facilitator ise AI ajanlarının küçük tutarlı ödemeleri doğrudan zincir üzerinde gerçekleştirmesine aracılık eden bir ödeme katmanı işlevi görüyor.

Ödemelerde odak tekil görevler oldu

Fang’a göre bugün en yaygın kullanım alanı AI işlem gücü için ödeme yapılması. Aylık 20 ila 200 dolar aralığındaki abonelikler yerine, bir ajan tek bir görev için yaklaşık 0,50 dolar ya da 1 dolar ödeyebiliyor. Bu ödemeler XRPL üzerinde sonuçlandırılıyor.

Fang, bu işlemlerin düşük tutarlı ancak yüksek frekanslı olduğunu, bu nedenle XRPL’nin yüksek işlem kapasitesi ve düşük ücret yapısının ağ için avantaj sağladığını ifade etti. Önümüzdeki birkaç çeyrekte ajan ödemelerinin fiziksel dünyadaki alışverişlere de yayılmasını beklediğini söyledi. Örnek olarak, etkinlik alanının dışındaki bir kahve dükkanında XRP ve ajan ödemeleriyle gerçek bir satın alımın tamamlanmasının hedeflendiğini anlattı.

Risk yönetimi ve Mastercard bağlantısı

Fang, ajan ödemelerinde temel sorunun güven olduğunu belirtti. t54.ai’nin Trustline adlı ürünü, AI ajanlarının finansal faaliyetlerinde risk yönetimine odaklanıyor. Fang bu yapıyı, kredi kartlarında yer alan itiraz ve geri ödeme mekanizmasına benzer bir deneyim olarak tanımladı.

Fang, t54.ai’nin Mastercard’ın agentic payment programında risk yönetiminden sorumlu olduğunu, işlemlerin de Mastercard Verifiable Intent protokolüne dayalı olarak işlendiğini anlattı.

Şirket, Mastercard’ın agentic payment programında yer alıyor. x402 Facilitator işlemleri, AI ajanlarının davranışlarını doğrulamayı amaçlayan Mastercard Verifiable Intent protokolü üzerinden işliyor. Fang ayrıca t54.ai, Ripple ve Mastercard arasında üçlü bir iş birliği için görüşmeler sürdüğünü, ilk sonuçların da yaklaşan bir hackathon etkinliğinde gösterileceğini söyledi.

Fang, gelecek yıl XRPL üzerinde sonuçlandırılan işlemlerde AI ajanlarının payının daha da artabileceğini, hatta bazı dönemlerde insanlardan kaynaklanan işlemleri geride bırakmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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