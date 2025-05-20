Altcoin XRP’de 21 Mayıs Alarmı! 24 Saatlik Gergin Bekleyiş Başladı

XRP yatırımcılarının gözü son günlerdeki sert fiyat hareketliliklerinden sonra 21 Mayıs’ta. Analist Levi’ye göre küresel belirsizlik ile tekniğin kesiştiği bu pencere altcoin‘in yönünü belirleyebilir. Şu sıralar altcoin’in fiyatı 2,31 – 2,15 dolar bandında tutunmaya çalışıyor ve 2,61 doların üzerinde olacak bir kapanış daha yüksek seviyelerin kapısını aralayabilir. Tersine 1,79 doların altı kısa vadede pozitif senaryoyu tersine çevirebilir.

XRP İçin 21 Mayıs Tarihi Kritik

Fiyatın 2 dolar bandına gerileyip hızla toparlandığı seanslar “dipten al” stratejisini güçlendirdi. Zincir içi veriler cüzdan başına bakiyenin arttığını ve uzun vade odaklı yatırımcıların satmak yerine biriktirdiğini gösteriyor. Likidite havuzlarına eklenen yeni teminatlar satış baskısının sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. Kısa vadeli al-sat yapanlar için 2,31 – 2,15 dolar aralığı hem risk hem fırsat sunuyor. Bu bölgeden son 12 ayda üç kez sert sekmeler görüldü ve her seferinde yüzde 15’in üzerinde fiyat tepkisi üretildi.

Teknik tarafta 100 günlük EMA’nın hala fiyatın altında kalması yükseliş senaryosunu destekliyor. Buna karşın volatilitenin yükselmesi kaldıraçlı pozisyonlarda temkinli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

Opsiyon piyasasında 21 Mayıs vade sonlu sözleşmelere yönelik alım ilgisi trader’ların yukarı yönlü sürpriz beklediğini gösteriyor. Ancak piyasanın yönü için son karar spot tarafta gelecek hacme bağlı.

Jeopolitik Gerilimlerin XRP’nin Fiyatı Üzerindeki Olası Baskısı

ABD-Çin hattındaki ticaret gerginliği yalnızca hisse ve tahvil piyasalarını değil kripto paraları da etkiliyor. Washington’un yarı iletken ihracatına getirdiği kontroller Pekin’de “misilleme” söylemini tetiklerken risk iştahı zayıfladı. Böyle dönemlerde geleneksel yatırımcı portföydeki volatil varlıklardan çekilme eğilimi göstermektedir. İlk hareket genellikle Bitcoin $106,616.75’de (BTC), ikinci hareketlilik ise XRP gibi büyük sermayeli altcoin‘lerde görülüyor.

Yine de XRP’nin “ödeme altyapısı” vizyonu jeopolitik haber akışına karşı tampon görevi görebiliyor. Bankalararası transfer pilotları altcoin’in uzun vadeli kullanım alanını güçlendirdiği için derin satışlarda dip alıcılarını hızla devreye sokuyor. Analistler 2,61 doların kırılması halinde hacimli alımların devreye girebileceğini, aksi durumda fiyatın dış haber akışına paralel olarak 2,15 dolar civarında denge arayacağını öngörüyor.